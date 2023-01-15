廣告播放入題！學測數B貼近生活　試考生評「中間偏易」

▲學測第三天首節考數B，圖為一般試場考生準備狀況。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

學科能力測驗今（15日）進入第三天，上午第一節考數B，入闈協助審題的試考生認為，今年數B取材取生活化，貼近日常生活，包括手電筒照射光線、廣告播放等，試卷題目不需要大量而複雜的解題算式或技巧，單選第1、4、5、7更都是觀念判斷，整份試卷難易度為「中間偏易」。

學測今年有11.8萬餘人報考，今天上午第一節考數B，根據大考中心統計，數B共有10萬1061人報考，4021人缺考，缺考率3.98%，較去年3.52%上升0.46%。

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入闈協助審題的試考生認為，今年數B將生活中常見現象、情境融入數學題目中，強化現實中使用數學的活用能力，例如第7題手電筒照射光線考「圓錐曲線」，第8題考廣告播放，第12題考地球經緯度以及混合題的單點透視法，整體而言，題目不需要大量而複雜的解題算式或技巧，具備一定數學原理知識與計算能力，就可解出大多數試題，整份試卷為「中間偏易」。

入闈協助審題的高中老師認為，今年數B試題不少試題以「情境」作為取材方向，並融入考生的生活經驗，例如第3題量測兩棟大樓之間的繩索長度，第8題考電子看板輪播廣告間距，這些題目有一定閱讀量，需從題目情境描述中結合個人生活經驗，並從中擷取所需訊息，呼應課綱的素養導向精神。

協助審題的高中老師分析，今年數B考科中，可以看見試題內容多注重各課程單園中的基礎概念，並且涵蓋全冊，整份試題難易度屬於「中間偏易」且各題型兼顧到由易到難的排列順序，相信考生作答應能正常發揮。

▲▼學測數B考題。（圖／大考中心提供）



