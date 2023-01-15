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學測數B共409人使用居護或防疫試場　國寫76件違規

▲▼學測進入第二天，大考中心提供考場相關照片。（圖／大考中心提供）

▲根據大考中心統計，數B總計409人使用居護或防疫試場，圖為一般考生入場。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

為期三天的學測今（15日）進入第三天，今天首節考數B，今年學測開放確診與快篩陽考生應考，根據大考中心統計，共368人使用居護試場，另有41名考生使用防疫試場，總計409人使用居護或防疫試場；另昨天學測第二天最後一節國寫，初步統計76件違規，最大宗仍是未攜帶有效證件共47件。

學測前天起一連三天在全台同步登場，今年有11.8萬餘人報考，今天上午第一節考數B，根據大考中心統計，數B共有10萬1061人報考，4021人缺考，缺考率3.98%，較去年3.52%上升0.46%。

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▲▼學測進入第二天，圖為辦理補發考生識別證件。（圖／大考中心提供）

▲根據大考中心統計，學測違規最大宗仍是未攜帶有效證件。（圖／大考中心提供）

大考中心主任周兆民表示，這次學測開放確診（輕症／無症狀）考生在居護試場應試，數B時，18個考分區開啟居護試場，應到382人，實到368人，14人缺考，缺考率3.66％。

此外，周兆民指出，一般考場也設置第一、二類防疫試場，第一類防疫試場為今天進入考場後發燒或有呼吸道症狀考生使用，第二類防疫試場則是提供今天零時以後才確診或快篩陽的考生使用，根據統計，數B時，有3個考分區開啟3間第一類防疫試場，提供3名考生使用，另在全台27個考分區開啟27間第二類防疫試場，提供38名考生使用，總計開設40間防疫試場供41名考生使用，若加上居護試場，總計有409人使用居護或防疫試場。

至於考場狀況部分，周兆民表示，上午沒有傳出重大違規，而根據初步回報統計，昨天國寫總計76違規，最大宗為未攜帶有效證件47件，另行動電話未完全關機17件，攜帶不可攜入物品到考試座位共6件，攜帶入場物品發出聲響也有6件，都將依考試規定扣分。

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