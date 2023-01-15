學測考生怨30度高溫戴口罩考試呼吸困難　大考中心回：不能開冷氣

▲學測前兩天天氣穩定，部分考生抱怨戴口罩作答，寫到頭暈、缺氧、呼吸困難。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

學科能力測驗今（15日）進入第三天，但過去兩天天氣穩定，不少地區高溫來到27到30度，青民協更接獲考生反應，指南部高溫破30度，不僅不開冷氣還要戴口罩，寫作文寫到頭暈、缺氧、呼吸困難，大考中心今天回應，因未進行事前檢測冷氣設備及考試公平性問題，不能開啟冷氣，基於防疫考量也不能開啟吊扇，但已經通知考場，可視狀況將窗戶全開或前後門全開因應。

學測今天進入最後一天，受到冷氣團南下影響，北台灣氣溫明顯下滑，但過去兩天天氣相對穩定，不少地區地區出現27到30度高溫，青民協更接獲考生反應，指南部高溫破30度，不僅考場不開冷氣，考生還要戴口罩，抱怨寫作文寫到頭暈、缺氧、呼吸困難。

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青民協呼籲教育部與大考中心，當考場達到一定溫度，仍應讓教室開冷氣，若擔心考場將承受是否開冷氣的決定壓力，大考中心可考慮在考試前幾天，以全台氣象預報作為標準，統一決議全台考場是否開冷氣，並呼籲大考中心應傾聽考生想法，在學測完後開會研議未來是否有變通方案，別再讓未來考生在極度不舒服的環境下應考。

▲青民協接獲考生反應，學測前兩天氣溫偏高，戴著口罩應考呼吸困難。（圖／青民協提供）

大考中心主任周兆民坦言，學測第一、二天的溫度，的確是比一般冬季氣溫高，大考中心同仁已經通知各考區，將原本窗戶僅開5到10公分，可視狀況將窗戶全開或前後門全開。

至於學測是否開啟冷氣，周兆民指出，學測因為在冬天，本來就不會開啟冷氣，而且若要開啟冷氣，必須先檢測冷氣狀況，包括冷氣機開啟後是否會滴水或發出干擾噪音，以及台電是否供電無虞，在沒有確認之前，開啟可能造成電力負面影響，加上每一位考生對冷熱感知不同，突然啟用冷氣，可能會有公平性問題或有意外干擾，包括未事前詢問試場內考生是否要吹冷氣。

▲周兆民（圖右）表示，基於防疫與考試公平性與未檢測冷氣設備，學測不能突然啟用冷氣。（圖／大考中心提供）

周兆民進一步表示，在109年指考前，也就是疫情爆發之前，大考中心有授權各考區，若氣溫較高可以開啟吊扇，但因為疫情關係，考前邀請專家進行防疫諮詢會議，專家建議基於防疫考量，不要開啟吊扇或搖頭扇，所以疫情爆發至今的學測，都沒有開啟吊扇或搖頭扇。