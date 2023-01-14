再創新高！學測國寫491人使用居護與防疫試場　國綜88件違規

▲國寫總計491人使用居護或防疫試場，創下兩天來新高，圖為考生準備進入居護試場。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

學科能力測驗今（14日）進入第二天，11.8萬餘名考生全部上陣應考，今天下午最後一堂考國寫，今年學測開放確診與快篩陽考生應考，根據大考中心統計，國寫共423人使用居護試場，另有68名考生使用防疫試場，總計491人使用居護或防疫試場，創下兩天來新高；另上一節國綜考試時，初步統計88件違規，最大宗仍是未攜帶有效證件63件。

學測昨起一連三天在全台同步登場，今年有11.8萬餘人報考，今天下午第二節考國寫，根據大考中心統計，今年國寫共 11萬8143人報考，3524人缺考，缺考率2.98%，較去年2.49%上升0.49%。

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▲周兆民（圖右）表示，國綜初步統計有88件違規。（圖／大考中心提供）

大考中心主任周兆民表示，這次學測開放確診（輕症／無症狀）考生在居護試場應試，國寫考試時，18個考分區開啟居護試場，應到428人，實到423人，5人缺考。

此外，周兆民指出，一般考場也設置第一、二類防疫試場，第一類防疫試場提供今天進入考場後量測發燒考生使用，第二類防疫試場則是提供今天零時以後才確診或快篩陽的考生使用，根據統計，國寫考試時，全台有12個考分區開啟12間第一類防疫試場，提供15名考生使用，另全台有38個考分區開啟38間第二類防疫試場，提供53名考生使用，總計開設50間防疫試場供68名考生使用，若加上居護試場423人，總計有491人使用居護或防疫試場，寫下兩天來新高。

至於考場狀況部分，周兆民表示，目前沒有傳出重大違規，而根據各考場初步回報統計，稍早國綜考試時，共88件違規，違規最大宗為未攜帶有效證件的63件，另行動電話未完全關機16件，攜帶不可攜入物品到考試座位共4件，攜帶入場物品發出聲響則有5件，都將依考試規定扣分，但因為每一個考分區回報速度不一，最後統計數據仍會有更動。