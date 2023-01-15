超級比一比！賴清德同額競選投票率略低蘇貞昌　卻比「他們」高

▲賴清德今天早上前往投票。（圖／記者林悅攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席補選結果出爐，代理秘書長林鶴明15日晚間宣布，同額競選的副總統賴清德以4萬1840票、得票率99.65％當選，投票率約17.59％。實際上，過去民進黨主席補選的投票率普遍不高，例如2018年總統蔡英文因九合一選舉大敗辭去黨主席職務，當時卓榮泰與游盈隆競爭，投票率約16.9％，而2005年蘇貞昌同額競選黨主席補選，投票率19.73%。

回顧2005年民進黨主席補選，時任黨秘書長的張俊雄公布選舉結果，總投票率為19.73%，同額競選的蘇貞昌得到6萬8406票，得票率為99.71%。當時張特別說，因為民進黨是唯一可以直選黨主席的民主政黨，全力鼓勵黨員關心黨務，踴躍投票，為讓投開票順利，民進黨增加投開票所，讓黨員可以行使珍貴的投票權，雖然寒流來襲，黨員投票的熱情依然不減，顯示民進黨是個真正民主的政黨。

此外，民進黨4年前遭逢地方選舉挫敗後改選黨主席，時任代理黨主席的林右昌公布選舉結果，當時總選舉人數為20萬2568人，投票率為16.90%，卓榮泰得票數2萬4699票，游盈隆得票數9323票，投票結果由卓榮泰勝出。