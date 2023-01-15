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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／賴清德逾4.1萬票當選民進黨主席　投票率僅17.59％

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席補選結果15日晚間出爐，代理秘書長林鶴明宣布，同額競選的副總統賴清德以4萬1840票、得票率99.65％當選，此次選舉有投票權的選舉人數共有23萬8664人，投票率約17.59％，略低於2005年蘇貞昌同額競選黨主席補選時的19.73%投票率。

▲▼民進黨代理秘書長林鶴明宣布主席補選結果。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨主席補選結果出爐。（圖／記者呂晏慈攝）

總統蔡英文因2022九合一選舉慘敗，辭去黨主席職務，被視為問鼎2024總統大位人選的賴清德同額競選黨主席補選，去年12月底展開全台黨員座談，並拋出4大政見包括：第一，重整旗鼓，協助穩定政局；第二，深刻檢討，贏回人民信任，擦亮「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌；第三，廣納人才，引領創新進步；第四，守護台灣，促進民主和平繁榮。

林鶴明今天晚間6點半舉行記者會說明選舉結果，他表示，今天投票過程非常和平順利，感謝今天投票的所有的黨員同志，值此民進黨需要大步前進、推動改革的時刻，謝謝大家挺身而出，用具體的行動支持民進黨，也要感謝所有工作人員，協助今天的選務工作順利完成。

林鶴明說明，本屆黨主席補選投票總選舉人數為23萬8664人，投票率為17.59％，賴清德得票數為4萬1840票，得票率為99.65％，相關選舉結果將在1月18日中執會通過後公告，並在當天下午舉行新任黨主席的就職交接典禮。

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