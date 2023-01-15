獨／卸任民進黨主席！陳其邁曝「代理」心情　6字洩下一步動向

▲高雄市長陳其邁透露卸任代理黨主席之後的心情跟目標 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁連任當晚就接下民進黨代理主席一職，15日民進黨將會有新任黨主席出爐，這也意味陳其邁即將卸任，對此他表示，「下週三就到任了，我就卸任了，我的工作就是把黨主席選舉這件事做好，希望能夠平安。」接下來，他將「全力拚市政」，對此他連說6個「拼」字。

去年11月底九合一大選結束之後，民進黨前主席蔡英文一肩扛起政治責任，在開票結果出爐之後，宣布辭去黨主席一職，隨後連任高雄市長的陳其邁因為順利連任，且獲得高雄市民的高度支持，瞬間成了民進黨內的「金童」，接下代理黨主席。

▲高雄市長陳其邁投完票之後，來到左營發放紅包，神情相當輕鬆。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市長陳其邁透露卸任代理黨主席之後的心情跟目標 。（圖／記者吳奕靖攝）

民進黨今天進行黨主席選舉，這也意味著陳其邁也將卸任，對此他接受訪問時一臉輕鬆的表示：「下周三就到任了，我的工作就是把黨主席的選舉工作做好，希望能夠平安」，他也說接下來將「全力拼高雄市政」，他連說了6個拼拼拼，「拼拼拼，高雄還是最重要啦！受到市民的託付就要全力以赴，把工作做好。」