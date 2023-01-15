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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／上任2年多首度發紅包！陳其邁展親民作風　去年同期忙疫情

記者吳奕靖／高雄報導

受到疫情影響，陳其邁擔任高雄市長超過兩年多的時間都未曾在農曆年前跟市民見面，發放紅包，今年疫情解封，他首度以市長身份到各大廟宇、市集發紅包，所到之處就像是他個人的粉絲見面會，他也非常感動的說：「感覺很好，大家很開心。」

▲陳其邁市長到左營蓮池潭發紅包，整個氣氛相當輕鬆，還比起兔子的手勢 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳其邁市長到左營蓮池潭發紅包，跟小小孩擊掌 。（圖／記者吳奕靖攝）

陳其邁在結束民進黨主席投票之後，就立刻來到左營蓮池潭發放紅包，心情顯得非常輕鬆，還開起了到場的藍綠市議員的玩笑，讓整個活動氣氛都很熱絡。其實陳其邁近一週的行程都安排在各大廟宇跟市集，為得就是要跟市民面對面，親手發紅包。

▲陳其邁市長到左營蓮池潭發紅包，整個氣氛相當輕鬆，還比起兔子的手勢 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳其邁市長到左營蓮池潭發紅包，還比起兔子手勢合照。（圖／記者吳奕靖攝）

發紅包這件事對每個現任或曾經擔任過市長的政治人物一點不陌生，不過對於陳其邁來說卻是擔任市長兩年多以來的首次，受到新冠疫情的影響，去年陳其邁的舊曆年還是在高雄港以及旗津渡過，因為去年的這個時候就已經爆發高雄港群聚感染，他每天不是在高雄港就是在防疫指揮中心跟專家開會，整個心力都放在全力防疫上，要跟民眾面對面發紅包，根本就是不可能的事。

今年他首度以市長身份出來發紅包，看得出來他比民眾還要興奮，對於民眾的要求是來者不拒，充分展現「親民」作風，他向記者述說自己發紅包的心情，「感覺很好，很開心，看到大家很開心，疫情之後大家都出來走一走，曬曬太陽，過年期間真的也非常好，尤其燈會是在蓮池潭，大家都非常的開心，這些都是冬天久違的陽光，也希望大家多利用這個機會出來走一走。」

▲陳其邁市長到左營蓮池潭發紅包，整個氣氛相當輕鬆，還比起兔子的手勢 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳其邁市長到左營蓮池潭發紅包，氣氛相當輕鬆。（圖／記者吳奕靖攝）

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