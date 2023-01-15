王世堅怒斥王浩宇「潑糞者」：不屑唾棄已被罷免的人

▲民進黨前桃園市議員王浩宇、台北市議員王世堅。（圖／翻攝自王浩宇臉書、記者袁茵攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨前桃園市議員王浩宇14日指控，台北市議員王世堅的父親王明德曾出賣自己同學，導致多人被判處死刑。對此，王世堅今（15）日受訪時指出，自己的父親不是這種「潑糞者」可以侮辱的，他不屑唾棄已經被罷免的人，「連名字都不想提。」

針對王浩宇在臉書對自己父親的指控，王世堅表示，今日為黨內黨主席補選，是民進黨最應該團結的一天，他很遺憾還是有人要出來潑糞，他希望新春的喜氣能洗滌潑糞者的心靈。他也強調，自己的父親不是這種潑糞者可以侮辱的，現在很多還在世的倖存者跟他父親都是很好的朋友，他就不願意提這段歷史，自己父親的人格犧牲不是潑糞者可以胡說八道的，而現在是民進黨最該團結的時候，「要潑糞要吵架改天再吵」，他也表示自己不屑唾棄已經被罷免的人，「連名字都不想提」。

王世堅提到，要吵也不是跟潑糞者吵，他指出，這種「小咖」有計畫性的在摧毀黨內不同聲音，但是他覺得民進黨多數黨員都看得很清楚。此事同黨立委高嘉瑜也有替王世堅聲援，他表示自己十分感謝高嘉瑜「自顧不暇」的聲援自己，他強調，到底誰才是對民進黨、對台灣價值真的有貢獻，「我想我們民進黨的忠實黨員都看得很清楚。」