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基隆看守所春節電話懇親　搭起親情橋樑紓解思念情懷

▲基隆看守所春節電話懇親 搭起親情橋樑紓解思念情懷。（圖／矯正署基隆看守所提供）

▲基隆看守所春節「電話懇親」。（圖／矯正署基隆看守所提供）

記者郭世賢／新北報導

春節團圓的日子即將到來，為體恤收容人思鄉思親之情，增強家庭凝聚力，矯正署基隆看守所於10日辦理電話懇親，讓身在囹圄的69名收容人透過話筒搭起親情的橋樑，無遠弗屆的與家屬互道平安與思念。另該所13日克服疫情舉辦面對面懇親活動，讓收容人能與家人共享天倫之樂，感受親情溫暖關懷，以強化家庭功能。

矯正署基隆看守所表示，為增加收容人與家屬之互動，該所懇親會場增加「枕邊細語-為孩子說故事」活動，由收容人事先錄製故事，將思念之情透過說故事的方式表達出來，並創新透過繪圖圖片及家屬電子聯絡簿之照片製作成影片光碟，突破過往只有聲音傳遞，而是更豐富的畫面及影像連結，影片呈現極為溫馨感人，以營造更多的感動以提升親子關係，該所希藉由良善的親子互動與優化家庭動力，感受家庭溫暖，俾協助收容人復歸社會。

面對面懇親當日該所亦提供卡通汽球棒，由收容人協助打氣送給前來探視的孩子，將所有心裡說不出口的愛意思念付諸實際行動，孩子們收到來自父親充滿愛的可愛氣球小禮物，皆開心的合不攏嘴，現場氣氛和諧樂融融，在年前濕冷的天候下讓人感受到溫馨的氛圍及團圓之情。

所長陳錫樑表示，春節將至，希透過家庭支持活動辦理懇親及枕邊細語活動，讓無法時刻陪伴家人之收容人也能傳達思念之情，並與親人享受春節團聚的氛圍，感念珍惜與家庭相處的歡樂時光，達到情感修復之矯正功能，該所將賡續以復歸社會及恢復家庭功能為目標努力前進。

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