強化企業、廉政宣導　勞動部邀大咖分享經驗

▲勞動部雲嘉南分署13日在台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓，舉辦企業辦訓補助說明會，吸引近70家企業單位近百人到場聆聽計畫申請內容。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部雲嘉南分署13日在沙崙資安暨智慧科技研發大樓，舉辦企業辦訓補助說明會，同時為強化宣導反貪、防弊觀念，說明會也請來法務部橋頭地檢署主任檢察官王聖豪，主講「企業誠信及法紀觀念」，藉由檢察官輕鬆、活潑的實際案例分享，深化企業的法律素養與反貪意識，讓今日參與的人員獲益不少。

雲嘉南分署技正楊慶元強調，分署每年補助企業辦理員工在職訓練超過7000門課程，此次宣導主要是說明企業在辦訓時應注意事項，同時導正觀念，避免企業單位因行政程序與經費核銷規定不了解或不知道而觸法，楊慶元說，政府機關應主動結合企業及私部門建立反貪夥伴關係，協助企業建立倫理規範，進而提升企業單位的法律素養。

講座中王聖豪檢察官以企業誠信、企業倫理的重要性為出發點，也逐一說明單位辦訓過程中易觸犯的錯誤行為態樣，同時融入熱門時事議題及新聞實例說明企業涉貪及違反企業誠信可能涉及的刑事責任，同時他強調，廉政宣導不能僅侷限於公部門，企業在追求利潤同時，也要強化企業社會責任，建立反賄共識，才能促進企業反貪效果，最後還提供有獎徵答活動，現場反應熱烈。

為強化企業競爭力，提升員工職能，勞動部目前受理多項企業人才培訓計畫申請，廠商可依需求辦理員工在職訓練，經費最高可補助350萬元，詳情可上https://onjobtraining.wda.gov.tw網站查詢，或撥06-6985945轉1301-1303洽詢。