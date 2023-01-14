民眾黨批內政部「卡柯搗蛋」　官員：大巨蛋審查跟蔣萬安當選無關

記者陳家祥／台北報導

大巨蛋進度備受各界關注，民眾黨14日在臉書貼文指出，大巨蛋防火避難性能審查在前台北市長柯文哲任內，遲遲無法過關，背後就是內政部「卡柯」，帶有政治考量在「搗蛋」。對此，有官員駁斥，大巨蛋進度跟新任台北市長蔣萬安當選根本無關，是早就知道的時程。

官員指出，去年會勘時北市府就知道，因為消防檢查還需要改善，要到今年1、2月後才能完工：當時的台北文化體育園區籌備副執行長陳世浩也說，「目前工程進度約97％，預定完工落在明年1、2月，發使照則在明年5、6月」。這個進度跟蔣萬安當選根本無關，是早就知道的時程。

官員強調，大巨蛋是一個密閉式的體育館，如果沒有經過國家標準、最高規格的排煙測試和消防檢查，發生意外是民眾黨還是柯文哲要負責嗎？還是民眾黨在要求中央消防檢查應該放水？

民眾黨14日在臉書表示，柯文哲市長任內台北大巨蛋防火避難性能審查遲遲無法過關，背後就是內政部「卡柯」政治考量在搗蛋。

民眾黨指出，過去1年8個月，綠營口中「岌岌可危」的大巨蛋，隨著台北市長交接，審查結果從紅燈秒變綠燈，今年1月9日火速拿到認可函，花敬群代理部長所謂「正派經營」的內政部，審查標準原來可以說變就變。

民眾黨說，柯文哲在台北市長任內積極處理大巨蛋爭議，先是提出7大公安標準、完成14項安全維護工程，督促遠雄在2021年4月申請防火避難審查，卻被內政部刁難擱置、煙控模擬審查第2次只有6項意見，第3次突然暴增到61項，時任內政部次長花敬群指控柯市府涉嫌包庇，台北市公親變事主，公共建設淪為選舉工具。

民眾黨表示，花代理部長在選舉期間兼任民進黨助選員是眾所皆知的秘密，無論台北市社會住宅、大巨蛋消防安全審查，花部長殫精竭慮做球給候選人發揮，內政部謊稱柯市府不作為、側翼造謠大巨蛋不能打球，公私協力只為打造黑柯產業鏈。

民眾黨強調，大巨蛋是國民黨時期的爛攤子，柯文哲善後卻被民進黨卡關。我們一再呼籲不可因為政黨利益犧牲人民利益，無奈蔡政府聽不進去，為了勝選寧可卡住地方建設等著收割，難怪最後被民意反撲。我們也將引以為戒，繼續努力將政治落實在人民生活的每一天。