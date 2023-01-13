航向不可知的世界！柯文哲今宣布提前自台大退休

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲去年卸下當了8年的台北市長後，重拾醫師袍回歸台大擔任教職。根據柯文哲的規劃，預計要等到今年2月才會辦理退休，但13日晚間柯在臉書宣布提前退休。

柯文哲表示，感謝台大醫學院和台大醫院在過去給我的教育和訓練，讓我在後來的日子，不管遇到什麼困難，都有超強的抗壓力。

柯文哲說，長江後浪推前浪，我相信新的一代，可以表現得比我更好，所以提前退休，交棒給我的學生，「至於我的下一步？我現在的心情很像1492年的哥倫布，正在航向不可知的世界」。