辦理提前退休離開台大　柯文哲：2月到基金會開始工作

▲柯文哲、黃珊珊14日出席民眾黨中正萬華聯合服務揭牌。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲去年卸下台北市長職務後，重拾醫師袍回歸台大醫學院擔任教職。但13日晚間柯在臉書宣布提前退休，他14日受訪時解釋，正式生效日還是2月1日；柯說，2月會到他成立的基金會工作，而人一天只有24小時，以前根本都沒有時間處理黨務，感覺上非常混亂，所以要專心整理很多工作。

柯文哲在卸下台北市長後，回歸台大醫學院擔任教職，昨在臉書上宣布提前退休。柯今出席民眾黨中正萬華服務處成立大會時受訪解釋，正式生效日還是2月1日，因為台大醫學院退休1年只有2月1日和8月1日兩個時間，後續還有退休的一些事務要辦，還有勞健保還要換位置，昨天是醫學院給退休老師一個頒獎。

媒體問到，2月會去基金會上班？柯文哲說，也不是說上班啦，就開始工作，黨務還是要整理，以前一天只有24小時，根本都沒有在處理黨務，一個禮拜就2個小時，感覺上非常混亂，所以要專心整理很多工作。

至於昨公布的影片中提到會給台大醫院帶來困擾，是指什麼困擾？柯文哲說，「用膝蓋想你也知道」。而未來是否會持續跟黃珊珊合作？柯說，「隨時都在合作，團結一切，團結就是力量」。