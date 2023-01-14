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朋友送「烏魚子」！他一下鍋煮「冒煙+化學香」　看標籤傻眼了

▲▼ 。（圖／翻攝自匿名公社）

▲原PO收到的「烏魚子」。（圖／翻攝自匿名公社）

記者李芷萱／綜合報導

農曆春節將近，不少民眾會購買烏魚子，打算趁過年放假時享用。一名網友日前收到朋友送的「烏魚子」，想趁炸花枝丸時順便處理一起吃，不料一下鍋出事了，整屋子的煙和化學香味，急忙熄火後的她趕緊看標籤，讓她哭笑不得直呼：「有故事的烏魚子」。

原PO在《匿名公社》還原事件經過表示，當時是一位朋友說「不會料理」所以把烏魚子送他，於是他也沒有多想，就把「烏魚子」冰進冰箱，直到一個月後的某天，他趁炸花枝丸時想，不如一起把烏魚子處理並享用，殊不知一下鍋滿滿的化學香跟煙，「原來它只是塊肥皂....」，另外從原PO分享的照片可見，這個烏魚子肥皂的使用說明上有寫，「請勿放置煎鍋、烤架烹煮食用，請勿泡高粱，會整塊溶掉。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自匿名公社）

▲烏魚子肥皂可使用不可食用。（圖／翻攝自匿名公社）

這篇貼文也引發網友笑聲，「好佳在有先料理，不然就口齒留香」、「這一定要切一塊給朋友吃啊」、「食用烏魚子，使用烏魚子，二者是不一樣的......」、「是有事故吧...」，還有人表示，就說烏魚子要煎要烤之前一定要先泡高粱，「有泡的話他會直接溶掉，就不會丟下鍋這麼悲催了」。

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