戰地情人女軍醫討15萬救急　警全力勸阻...桃園男才知遭詐騙

▲許姓老翁欲滙救「女軍官」以免派去烏克蘭，警方據報趕往勸阻。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市74歲許姓老翁於網路認識自稱為美軍軍官女網友，以她欲來台見面為由，要求匯款美金5千元作為出境保證金，於是至郵局臨櫃匯款，行員察覺有異通報員警趕到現場勸阻，員警耐心勸阻並舉案例說明，終讓老翁放棄滙款保住血汗錢。

桃園市龜山分局龜山派出所警員王浩維、警員曹惟智昨日上午帶領實習生林謙恩、實習生徐崇恩執行巡邏勤務時，接獲豐美郵局報案稱有老翁疑似遭詐騙，員警隨即到場了解，許姓老翁表示，在Facebook上認識一名女網友自稱是派駐葉門的美國軍官，經過熱絡聊天相談甚歡後，女軍表示欲來台會面，但須繳交美金5千元的保證金才能出境，否則72小時後將被派去烏克蘭作戰，要求許姓老翁緊急匯款解救她出境。

▲▼經員警耐心勸說並舉案例說明後，終讓許翁放棄滙款。（圖／龜山警分局提供）

許翁不疑有他便至郵局臨櫃匯款，經行員細心詢問匯款用途後察覺有詐後立即通報，警方馬上趕到現場阻止老翁繼續辦理匯款，並告知這是詐騙集團「假交友真詐財」伎倆，甫至龜山所報到的兩位實習生，亦懷抱著熱忱與誠懇加入說服行列，並舉出真實案例終於讓老翁取消匯款，順利保住辛苦攢來的積蓄。