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投資老手也栽了！商場女強人玩當沖「50天被騙千萬」　19車手慘了

▲▼投資人恐慌,股市下跌,美股,熊市,大跌,VIX。（示意圖／達志影像）

▲有買股經驗的女老闆誤信網友建議參加當沖群組，1個半月就被騙上千萬元。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

開公司並擔任負責人的黃姓女子，平常就會投資股票，去年開始學會玩當沖後，聽信網友建議，加入「宏達配資」群組，相信專門的投顧老師可以帶著玩當沖，沒想到投入的1千多萬元在1個半月就被玩光，黃女這才發現受騙提出告訴。台北地檢署調查後，根據黃女的匯款紀錄追出19名車手、帳戶提供者，12日依詐欺等罪將他們起訴。

檢警調查，黃女是在2022年9月間，在平常就會關注的「股市同學會」論壇中，看到有網友貼出1個連結，號召投資同好加入「股市當沖群組」，黃女在群組中得到一些飆股資訊，也因此賺了一些錢，因此相信這些同好的建議，於是另外再加入「宏達配資」群組。

黃女原以為宏達配資有更專業的老師，可以帶著大家一起當沖，效益更大，因此陸續匯款1千多萬元等著賺錢，沒想到1個半月的時間就全部賠光，這才驚覺自己受騙提告，檢警很快就循線查出其中有部分錢輾轉流入特定公司，但經搜索後發現，該公司僅是虛擬貨幣交易平台，涉案嫌疑不足，檢察官因此處分該公司5名成員不起訴，但過程中提供帳戶轉匯的車手等19人被依詐欺、洗錢等罪起訴。

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