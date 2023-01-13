賺爛了！男新股申購中6張「捧310萬」想發財　機警行員報警了

▲邱姓男子捧著大筆現金欲匯款購買中簽新股，員警連忙勸阻。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

65歲邱姓男子聽信詐騙集團訊息，自以為中了新上市公司新股申購，一口氣中了6張，每張可賺約30萬元，連忙捧著310萬元現金到銀行臨櫃匯款，機警行員見金額龐大，於是暗中報警，員警到場瞭解後勸說，新股中簽率極低，能中1張已屬幸運，竟然還可中6張？且其群組內還有人一口氣中了50張，根本是匪夷所思，被潑冷水的邱男這才驚醒停止匯款。

▲▼邱男聽信詐團訊息欲滙款310萬購買中簽新股，賺取上市後鉅額利益。（圖／蘆竹警分局提供）

桃園市蘆竹分局南崁派出所昨日上午接獲轄區銀行通報疑似民眾遭詐騙，警員胡翰、唐熙岳及鄭凱元等3人立即趕前往，原來是邱男參加群組中某股票上市公司的新股申購活動，奇蹟似的1次抽中了6張，每張可賺29萬元彷彿中了樂透一般，才會興奮的依群組留言捧著大筆現金，要將錢匯入詐騙集團所指定的帳戶。

警方則向邱男勸說，股票上市公司所舉辦的新股申購活動，股票數量極少，且參加者眾，一般抽到1張，就已經是屬於相當幸運了，況且手機群組中竟然還有人宣稱抽到了50張，簡直是匪夷所思，明顯為詐騙集團慣用手法。雖然被潑了冷水，一臉悻悻然，但是邱男冷靜下來後，也恢復了理智，最後把這筆鉅款存回了帳戶，成功保住了畢生積蓄。