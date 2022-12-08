胡錫進不爽發文！質疑北京、上海防控措施加碼：和中央不一致

▲大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院7日發布新十條防疫措施，力度超前，其中要求除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼。上海、北京隨後陸續宣布相關措施，不過對公共場所查驗48小時核酸的範圍卻比中央政策加碼許多。對此，對此，大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進7日晚上就發長文質疑。

北京防控工作第430場記者會今（7）日晚間臨時宣布於20時舉行，北京衛生健康委員會黨委書記兼副主任鐘東波發布最新消息，「對進返京人員不再執行查驗核酸檢測陰性證明和健康碼等防控措施，抵京後不再執行落地三天三檢，按照北京市防控規定執行。」

按照規定，北京要求進入養老機構、兒童福利機構、幼兒園和中小學，醫療機構支援部、餐飲、室內健身等場所和網網咖、酒吧、棋牌室、KTV、劇本殺、桑拿等密閉場所需掃碼並查驗48小時核酸陰性證明，上述有關場所工作人員需從新規定一併執行，對重點人群核酸檢測要求進行調整，重要單位、大型企業和重大活動可根據需要確定核酸查驗等防控措施。

上海方面，上海市疫情防控工作領導小組辦公室7日宣布，滬返滬人員抵滬後不再實施 「落地檢」、「三天三檢」和「第5天進行1次核酸檢測」。另外，12月6日起上海宣布，除養老機構、兒童福利機構、醫療機構、學校以及密閉娛樂場所、餐飲服務場所等有特殊防疫要求的場所外，其餘公共場所不再查驗核酸檢測陰性證明。

對此，大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進7日晚上就發文質疑，今晚公佈的京十條有個不同點，就是查驗48小時核酸的範圍包括餐飲堂食和其他室內娛樂場所，上海市今晚沒提此事，但它周一公佈的新措施裡也包括堂食要求核酸陰性證明。這與聯防聯控新十條不一樣。新十條只要求對養老院、福利院、托幼機構、醫療機構等特殊場所提供核酸檢測陰性證明，其他公共場所均沒有提及。

他指出，上海北京都是超大城市，人員往來肯定是兩個全國之最，防控形勢也很嚴峻。說實話，餐館要求核酸陰性證明會增加食客的安全感，或許反而會增加它們的吸引力。

但胡錫進直言，「問題在於，這會增加一大批繼續參加核酸檢測的市民。本來做地鐵公交和上下班都可以不查核酸了，如果堂食也不查了，很多人就可以不做核酸了。老胡本來就打算接下來不再做核酸，只是有參加要求核酸證明的活動之前，專門去做一個。但是京十條出來後，我如果不做核酸，進餐館堂食根本就不行，那我就不得不繼續做核酸了。」

他認為，但是現在做核酸很不安全，感染的人越來越多，一是核酸點成了最容易被感染的環境之一，二是現在的核酸都是十混一，太容易混陽了。一旦混陽，即使是「冤枉」的，也要兩天左右才能「洗白」自己，甚至這個過程會拖的更長，很耽誤事。就北京來說，做核酸遭遇混陽的幾率肯定越來越大。

胡錫進強調，「我知道北京、上海以及其他要求堂食出示核酸陰性證明的城市都是出於好意，想讓疫情的擴散慢一些，餐飲場所安全一些，增加就餐者的信心。而且上海目前的情況與北京還不太一樣，它的疫情要緩和一些。但是我說的這個問題該怎麼辦？北京市現在的新增感染者非常多，它能把十混一換成單管測試，避免混亂嗎？能確保接下來核酸採樣點足夠多和採樣過程足夠安全嗎？老胡說的這個問題很現實，估計其他相關城市都會面臨或很快面臨相同問題。希望它受到足夠的重視，在接下來的防疫運轉中不斷觀察執行情況，把實踐效果作為繼續執行還是及時調整的唯一標準。」