　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

胡錫進不爽發文！質疑北京、上海防控措施加碼：和中央不一致

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院7日發布新十條防疫措施，力度超前，其中要求除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼。上海、北京隨後陸續宣布相關措施，不過對公共場所查驗48小時核酸的範圍卻比中央政策加碼許多。對此，對此，大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進7日晚上就發長文質疑。

北京防控工作第430場記者會今（7）日晚間臨時宣布於20時舉行，北京衛生健康委員會黨委書記兼副主任鐘東波發布最新消息，「對進返京人員不再執行查驗核酸檢測陰性證明和健康碼等防控措施，抵京後不再執行落地三天三檢，按照北京市防控規定執行。」

按照規定，北京要求進入養老機構、兒童福利機構、幼兒園和中小學，醫療機構支援部、餐飲、室內健身等場所和網網咖、酒吧、棋牌室、KTV、劇本殺、桑拿等密閉場所需掃碼並查驗48小時核酸陰性證明，上述有關場所工作人員需從新規定一併執行，對重點人群核酸檢測要求進行調整，重要單位、大型企業和重大活動可根據需要確定核酸查驗等防控措施。

上海方面，上海市疫情防控工作領導小組辦公室7日宣布，滬返滬人員抵滬後不再實施 「落地檢」、「三天三檢」和「第5天進行1次核酸檢測」。另外，12月6日起上海宣布，除養老機構、兒童福利機構、醫療機構、學校以及密閉娛樂場所、餐飲服務場所等有特殊防疫要求的場所外，其餘公共場所不再查驗核酸檢測陰性證明。

對此，大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進7日晚上就發文質疑，今晚公佈的京十條有個不同點，就是查驗48小時核酸的範圍包括餐飲堂食和其他室內娛樂場所，上海市今晚沒提此事，但它周一公佈的新措施裡也包括堂食要求核酸陰性證明。這與聯防聯控新十條不一樣。新十條只要求對養老院、福利院、托幼機構、醫療機構等特殊場所提供核酸檢測陰性證明，其他公共場所均沒有提及。

他指出，上海北京都是超大城市，人員往來肯定是兩個全國之最，防控形勢也很嚴峻。說實話，餐館要求核酸陰性證明會增加食客的安全感，或許反而會增加它們的吸引力。

但胡錫進直言，「問題在於，這會增加一大批繼續參加核酸檢測的市民。本來做地鐵公交和上下班都可以不查核酸了，如果堂食也不查了，很多人就可以不做核酸了。老胡本來就打算接下來不再做核酸，只是有參加要求核酸證明的活動之前，專門去做一個。但是京十條出來後，我如果不做核酸，進餐館堂食根本就不行，那我就不得不繼續做核酸了。」

他認為，但是現在做核酸很不安全，感染的人越來越多，一是核酸點成了最容易被感染的環境之一，二是現在的核酸都是十混一，太容易混陽了。一旦混陽，即使是「冤枉」的，也要兩天左右才能「洗白」自己，甚至這個過程會拖的更長，很耽誤事。就北京來說，做核酸遭遇混陽的幾率肯定越來越大。

胡錫進強調，「我知道北京、上海以及其他要求堂食出示核酸陰性證明的城市都是出於好意，想讓疫情的擴散慢一些，餐飲場所安全一些，增加就餐者的信心。而且上海目前的情況與北京還不太一樣，它的疫情要緩和一些。但是我說的這個問題該怎麼辦？北京市現在的新增感染者非常多，它能把十混一換成單管測試，避免混亂嗎？能確保接下來核酸採樣點足夠多和採樣過程足夠安全嗎？老胡說的這個問題很現實，估計其他相關城市都會面臨或很快面臨相同問題。希望它受到足夠的重視，在接下來的防疫運轉中不斷觀察執行情況，把實踐效果作為繼續執行還是及時調整的唯一標準。」

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

ET快訊
C羅「坐板凳」14年來首度沒先發　親姊怒轟：羞辱人！
女兒念書拼升等　父：讀書有什麼用！趁她洗澡潑汽油縱火
凌晨5.6地震成因出爐！　氣象局曝餘震機率
泫雅分手「脫光上半身」！　網一看超心疼
廖科溢「劈5女」醜聞狂爆！　鹹濕對話曝：把妳腿掰開
快訊／吳怡農首拋政見！　遷建松山機場蓋公園
好市多換卡「他超前部署1件事」慘歪！　會員嚇：差點做了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

61歲做試管當「雙寶媽」扛輿論壓力　隔12年夫離世：只想向天再借30年

胡錫進不爽發文！質疑北京、上海防控措施加碼：和中央不一致

陸鬆綁防疫恐有「12.5億人感染新冠」　美駐華大使：疫情很不確定

矛盾！北京開放堂食又查48hr核酸碼　台商：餐飲業寒冬再熬半年

女鄰居是情色主播！男直擊樓梯間自慰秀　穿黑絲襪雙腿大開

半夜後腦劇痛「一摸滿手血」　他見枕頭上1粒黑球嚇壞：皮被咬爛

北京版「新十條」與病毒共存？　龐星火：是優化措施不是躺平　

北京新宣布「境內抵京免3天3檢」　鐘東波：進返京不查核酸健康碼

陸國務院：將加快推進入境隔離優化措施　明天續開防疫記者會

從靜默到煙火氣！陸多個城市再現人潮　上海人：不用擔心PCR過期

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

江宏傑：第二季我人生出現一些事情QQ　「考慮飛日本慶功」錢薇娟.郭泓志想跟

女CEO過生日...4歲女兒「親做蛋糕」 祝福超暖心：希望媽媽不累QQ

遭威脅「再弄黑道就開槍」　王鴻薇親報案：已申請隨扈

61歲做試管當「雙寶媽」扛輿論壓力　隔12年夫離世：只想向天再借30年

胡錫進不爽發文！質疑北京、上海防控措施加碼：和中央不一致

陸鬆綁防疫恐有「12.5億人感染新冠」　美駐華大使：疫情很不確定

矛盾！北京開放堂食又查48hr核酸碼　台商：餐飲業寒冬再熬半年

女鄰居是情色主播！男直擊樓梯間自慰秀　穿黑絲襪雙腿大開

半夜後腦劇痛「一摸滿手血」　他見枕頭上1粒黑球嚇壞：皮被咬爛

北京版「新十條」與病毒共存？　龐星火：是優化措施不是躺平　

北京新宣布「境內抵京免3天3檢」　鐘東波：進返京不查核酸健康碼

陸國務院：將加快推進入境隔離優化措施　明天續開防疫記者會

從靜默到煙火氣！陸多個城市再現人潮　上海人：不用擔心PCR過期

OPEL超萌電動小車「化身越野殺器」！粉絲操刀設計全球僅此1台

蔡康永「無預警清空微博」！　IG文遭疑暗挺大S：你怎麼能這麼自私

熊貓眼掰掰！營養師推6食物「改善黑眼圈」：還能防夜盲症

散步完摸到腫塊　《寵物當家之旅》第三代旅犬「雅春」患淋巴癌

2025非核家園問不得？　吳怡農嗆記者「以為跟王鴻薇發言人對話」

跨年元旦車潮湧現時間曝　省道防23處地雷「蘇花恐連塞12小時」

快訊／打電話恐嚇王鴻薇「再提黑道就開槍」　高雄廚師5萬交保

永康警防制交通事故最給力　中華路A2交通事故降幅達57％

北極轉出「三極渦」　冷空氣高機率流向台灣！下周恐迎冷氣團

巴西維尼修斯表現超搶眼　歸功皇馬主帥「他給我很多信心」

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

大陸熱門新聞

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

半夜劇痛一摸滿手血　竟是老鼠咬

北京新宣布「境內抵京不用3天3檢」

女鄰居是情色主播！男直擊樓梯間自慰秀

北京版「新十條」與病毒共存？　

矛盾！京開放堂食又查48hr核酸碼

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

老人寒風中買橘子熱心妹全買…下秒驚見他住大別墅

女大生賣饅頭　3年後現金買第2房

白目男玩弄勞斯萊斯「小金人」　秒噴120萬

22歲妹遭擄走！疑因控訴「爸爸被打死」

列車誤點搭不到！他回家意外抓包妻子偷吃

陸鬆綁防疫　恐有12.5億人感染

正妹嫁豪門夢碎！慘被公公操壞流產

更多熱門

相關新聞

大陸何時徹底開放？　國務院正面回應：已經接近了

大陸何時徹底開放？　國務院正面回應：已經接近了

大陸國務院7日中午再公布進一步優化防疫措施的十條通知，其中包括具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離。大陸國務院聯防聯控機制15時開記者會進一步解釋政策，對於何時能恢復到疫情前的生活狀態？大陸國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年正面回應，「我們已經接近了這個時機。」

陸宣布大鬆綁　機票搜索量創3年新高

陸宣布大鬆綁　機票搜索量創3年新高

健康碼成過去式！　陸防疫政策大鬆綁：無症狀和輕型一般採取居家隔離

健康碼成過去式！　陸防疫政策大鬆綁：無症狀和輕型一般採取居家隔離

美發布中共軍力報告預言台海局勢　陸國防部回嗆

美發布中共軍力報告預言台海局勢　陸國防部回嗆

大陸日增2.7萬例本土　北京各類公共場所不再查核酸證明

大陸日增2.7萬例本土　北京各類公共場所不再查核酸證明

關鍵字：

大陸新十條胡錫進

讀者迴響

熱門新聞

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

廖科溢再被爆料　B女為他墮胎2次

「台積電年薪50萬」爸喊窮　開豪車又竹北買房！兒傻了

Wendy分手後「內衣掉半球」尺度全開！

廖科溢遭連環爆劈腿　秦綾謙發聲「謝謝你這麼衝」

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

JKF女郎私密片遭疑「男主是黑男」　女友出面：24小時監控

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

運彩下200賺112萬元！他被封「未來人」發錢

廖科溢爆聊8天閃婚　9年前妻發聲

NBA最正女記者確定來台！在球場都穿兩截式低胸

花蓮凌晨發生5.6地震　全台有感

半夜劇痛一摸滿手血　竟是老鼠咬

垃圾車奪她兒命：打開屍袋才知是真的　行車紀錄器竟消失

更多

最夯影音

更多
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！
台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面