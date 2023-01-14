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統神組HPS戰隊瞄準太平洋PCS賽區　攜手弘光簽備忘錄

▲統神組HPS戰隊瞄準太平洋PCS賽區，攜手弘光簽備忘錄。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲統神組HPS戰隊瞄準太平洋PCS賽區，攜手弘光簽備忘錄。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

成功收購一支《英雄聯盟》戰隊，並將在S13賽季正式加入太平洋PCS賽區的知名實況主「亞洲統神」張嘉航日前與台中弘光科技大學簽訂產學合作策略聯盟備忘錄，這項合作計畫的簽訂引起電競界矚目。張嘉航表示，他看到弘光科大近年來在電競教育上的用心，決定與弘光合作。

張嘉航補充，弘光科大設置選手訓練室、電競專業教室、可納容近百人觀戰的完善電競館，弘光獵鷹校隊戰績輝煌，學校不但用心培養電競選手，也培育電競周邊直播、攝影、剪輯等專業人才，可以獨立舉辦賽事及轉播，電競產業的發展需要企業與學界投注資源，把餅作大，創造共榮，因此，決定和弘光簽訂備忘錄。

▲統神組HPS戰隊瞄準太平洋PCS賽區，攜手弘光簽備忘錄。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張嘉航與弘光科大多遊系學生合影。（圖／記者游瓊華翻攝）

弘光科大多媒體遊戲發展與應用系主任黃建基指出，雙方合作要項包含：電競產業資源共享，共同舉辦研討活動，簽訂電競產業實質合作計畫，提供相關參訪機會與專業技術訓練，職業戰隊培訓中心合作及選手及後勤實習。

黃建基表示，基於培育台灣優質電競人才及善用外部電競產業資源，蹦蛙娛樂所屬職業戰隊每年將在弘光科大辦理全國性選手甄選活動，甄選優秀培育農場選手到弘光科大多遊系就讀，公司所屬職業戰隊提供後勤人員講座協助弘光科大培育後勤人才。

弘光科大方面，則提供張嘉航的蹦蛙娛樂所屬職業戰隊選手升學管道、移地訓練空間與設備，並與弘光獵鷹校隊進行共同培訓，以快速提升戰隊技術水準與國際職業接軌。

黃建基強調，最重要的是：「蹦蛙娛樂所屬職業戰隊選手優先以弘光獵鷹選手為考量，且雙方電競資源共享」。也希望在未來雙方的深度合作之下，透過統神在電競直播圈的高人氣與網紅頻道經營經驗給予弘光科大學生面對面指導，而弘光科大完善的電競場域與轉播賽事的堅強團隊也能讓未來統神戰隊能夠深耕中臺灣，促進電競產業人才培育。

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