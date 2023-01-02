Toyz確診了！被館長3分鐘KO後又衰嘆「可悲」　統神魔咒驚呆網

▲Toyz確診。（圖／翻攝Toyz IG）

記者張靖榕／綜合報導

前電競選手Toyz（劉偉健）去年底和健身網紅「館長」陳之漢鬧翻，隔天館長宣布確診，一度燒到39度，結果Toyz也在元旦當天發布限時動態，快篩結果2條線，讓他寫下「可悲」兩字。館長先前想找Toyz代言時，就被統神嗆找「販毒詐賭垃圾」代言，如今雙雙落得這樣的下場，讓網友直呼「統神魔咒續集」。

Toyz日前因幫助館長和史丹利化解合約糾紛，進而得到館長一筆150萬元的訓練合約，但在12月29日一場鐵籠拳擊賽後，才3分鐘就被打趴的Toyz竟然不滿大罵館長公報私仇，館長也氣得決定不簽Toyz了。

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▲▼Toyz被館長打趴。（圖／翻攝Toyz YouTube）

館長在12月30日宣布確診，高燒一度39度，Toyz則在元旦當天確診後於Instagram發文寫下「可悲」兩個大字，配圖是他快篩陽的照片。

本就不看好兩人合作的統神，在兩人鬧翻又雙雙確診後，被PTT網友直呼「統神魔咒續集」、「太狠了」、「誰惹統神誰出事」、「物理傷害附加確診效果」、「統神好強」、「死亡之嘴」、「我什麼神都不信，只信統神」、「太神啦」！