被說像統神！股癌謝孟恭PO照平反　1.6萬人見「超仙嬌妻」戀愛了

記者曾筠淇／綜合報導

Podcast節目《股癌 Gooaye》相當受歡迎，優質的節目內容吸引了大票粉絲收聽。近日節目主持人謝孟恭在臉書貼出與愛妻的合照，透露爸爸說他長得越來越像遊戲實況主「統神」（張嘉航）。不過照片曝光後，大票網友卻只注意到太太的美貌，貼文吸引1.6萬人按讚。

謝孟恭日前在臉書上發文分享，他爸爸上禮拜看到他時，就說他長得越來越像統神了。於是，他便貼出與太太與Liza的合照。

不過照片曝光後，不少網友卻歪樓，「Liza已朝國際名模路上邁進」、「眼裡只有Liza」、「完全襯托Liza的美」、「Liza美到像幅畫」、「Liza真的好漂亮」、「欸不是！你上輩子到底做了什麼好事」。另也有網友直呼，「真的不能再胖下去XD」、「這個下巴已經不是鬍子可以遮掩的了」、「你老爸好流行，統神都知道」。

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「百靈果News」主持人凱莉也回應，「這張照片我只看得到你老婆，你只是背景！」YouTuber啾啾鞋直呼，「這是新的繪圖AI嗎？」影評膝關節則表示，「我只看到你老婆」。

值得一提的是，謝孟恭今年9月左右曾上統神哥哥「國動」的YouTube頻道「鼻地大師國動-張葦航」，他透露和太太交往6年左右，目前則已結婚2、3年。之所以會踏入婚姻，他坦言交往許久，總覺得要給對方一個名分，但考慮到很多歐洲人其實不會想結婚，所以他還事先套話；而Liza則說，她看到很多台灣人都有結婚，所以她也想要結婚。

後來，謝孟恭就規畫求婚之旅，帶Liza去峇里島，但因為他是藏不住驚喜的人，所以才在接駁車上就問「要不要嫁給我？」Liza當下感動流淚，但哭了2分鐘後，整趟旅程都在問為什麼不在飯店或沙灘上求婚，都已經到峇里島了。夫妻倆感情好，現在育有一子，讓不少人相當羨慕。