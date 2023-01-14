細數蘇貞昌政績！他提內閣改組兩要點　「別只為出一口氣自亂陣腳」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨自九合一大選以來三連敗，行政院長蘇貞昌成為眾矢之的，要求其下台聲浪不斷。對此，民進黨議員楊子賢13日表示，下階段行政團隊必須具備施政效率、政策論述、危機處理能力的戰鬥內閣。而蘇貞昌留下的成績也不容抹滅，民主社會應該包容多元意見，但是有一派人，不願正視行政團隊過去四年政績，只想透過內閣改組出一口氣，讓人難以接受。

楊子賢指出，最近關於內閣改組的新聞不斷被提出來討論，閣揆要不要換人，各黨各派都有不同的看法，身在民主社會當然要包容多元的聲音。但是有一派人，甚至是黨內人士，不願正視行政團隊過去四年的政績，只想透過內閣改組出一口氣，讓人難以接受。

楊子賢表示，這四年來，台灣走過非洲豬瘟、武漢肺炎，蘇貞昌院長率領的團隊嚴守國家邊境，防堵病毒擴散，並藉有效率的決策，穩定台灣民心。當國民黨發動反同運動時，蘇貞昌也呼籲民進黨同志，別讓孫子將來質問「歷史性的那一刻，為何不站出來」，最後通過了同婚法案，台灣成為世界矚目的友善、包容國家。

對於過去四大公投時的紛擾，楊子賢指出，當時看到蘇貞昌院長率領團隊奔波演講，從數十人的場合講到數千人，才有最後四個不同意的成果。不可否認的，蘇貞昌的行政團隊具備效率、穩定、價值、使命，在許多事情上迅速處理棘手議題，這是這四年來施政滿意度調查，始終保有一定比例滿意人數的主因。

楊子賢表示，在劇變的年代，能保最長任期的成績，歷史將留下不容抹滅的評價。蘇貞昌值得尊敬，更值得感謝。去年底的九合一選舉，民進黨跌了一跤。選戰議題的主導權被對手陣營奪去，好的被說成壞的，不足的更被大肆撻伐。

楊子賢指出，未來一年，隨著總統大選逼近，國民黨的攻勢將會更加強烈，中國因素也會更加密集的影響台灣政局。簡而言之，台灣的挑戰將會比過去四年更加嚴峻。蔡英文在元旦時許下目標，未來將要「穩定政局，開創新局」。也就是要穩定台灣人民的生活，並且帶領台灣在變動迅速的局勢中走出自己的路。

對於內閣改組，楊子賢表示，在穩定政局的前提下，行政團隊的部分改組，可以帶來新的氣象，但更大的關鍵是，必須強化政策溝通與議題回應，避免本意受到扭曲；在開創新局的前提下，行政團隊必須補足過去較少著墨的青年、勞工議題領域。

楊子賢指出，總體而言，下一個階段的行政團隊必須是具備施政效率、政策論述、危機處理能力的戰鬥內閣。在思考內閣是否要改組時，必須時刻惦記「穩定」、「創新」兩大原則，不能因為外界挑撥而自亂陣腳，更不能為了出一口氣，而忽略對台灣整體發展最有利的決定。