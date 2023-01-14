全台最大「前鎮漁港」大翻修　3千萬經費暴增至81億

▲前鎮漁港建設計畫經費暴增至81億。（圖／行政院提供）



實習記者李密／台北報導

高雄市前鎮漁港於55年前建立，是臺灣最大的遠洋漁業基地，為因應漁船噸級逐漸變大等各方面需要，高雄市府原預計進行小幅度改建，僅向中央申請經費約3千萬元。不過行政院長蘇貞昌認為應考量總體發展，非分批建設，因此經費一路核定增加至81億元。高雄市長陳其邁表示，改建計畫預計於2年內完工，盼能進一步帶動當地觀光發展，改建工程啟動後也帶動周邊土地飆漲。

▲蘇貞昌視察前鎮漁港建設計畫推動情形。（圖／行政院提供）



行政院長蘇貞昌13日前往高雄市視察前鎮漁港建設計畫推動情形，他表示原先高雄市府僅向中央申請經費約3千萬元，預計進行小幅度改建。但他認為既有決心要做，就要符合前鎮漁港總體發展需要進行一次性規劃，而非分批建設，因此經費一路從最初編列近13億元，大幅提升至60億元，最後行政院於去年底核定增加至81億元。

另外針對高雄市過去不易處理的污水問題，行政院亦核定由內政部營建署補助高雄市政府增建另一條污水管線通往旗津，額外編列工程經費53億元，一次解決高雄市所有污水問題，確保高雄港域及愛河沿線水體水質。

陳其邁也宣示加速推動修建計畫及工程，包括周邊公車路線及候車亭等交通規劃，預計於2年內完成改建，進一步帶動前鎮漁港當地觀光發展，讓漁民及船員過得更好，臺灣遠洋漁業發展得更好。

至於多功能船員服務中心即將於下月完工，蘇貞昌表示在中心啟用前，應預先做好相關營運規劃，同時針對外籍漁工的宗教需求，妥善規劃餐廳、廚房等設施。在漁港改建工程啟動後，市容逐漸改善，也連同帶動周邊工業土地及廠房飆漲。