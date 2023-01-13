快訊／濃霧鎖基隆港！下午1335管制封港　暫停所有船舶進出

▲濃霧鎖基隆港，下午宣布封港。（圖／記者郭世賢翻攝）
記者郭世賢／基隆報導
基隆港今（13日）下午因受到濃霧影響，基隆港務分公司表示，經基隆港管制台（VTS）管制員判定，本港濃霧無法目視基隆港堤口紅綠燈塔（能見度不足220公尺），已達暫停船舶進出港之標準，於下午1時35分宣布基隆港濃霧期間，暫時停止船舶申請進出港之管制作業，並依規定進行港口管制，目前並無船舶進出港受到影響，管制解除時，將另行通知。
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▲濃霧鎖基隆港，下午宣布封港。（圖／記者郭世賢翻攝）
記者郭世賢／基隆報導
基隆港今（13日）下午因受到濃霧影響，基隆港務分公司表示，經基隆港管制台（VTS）管制員判定，本港濃霧無法目視基隆港堤口紅綠燈塔（能見度不足220公尺），已達暫停船舶進出港之標準，於下午1時35分宣布基隆港濃霧期間，暫時停止船舶申請進出港之管制作業，並依規定進行港口管制，目前並無船舶進出港受到影響，管制解除時，將另行通知。
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