快訊／濃霧鎖基隆港！下午1335管制封港　暫停所有船舶進出

基隆市中正路段12日清晨發生一起小客車肇事逃逸致行人死亡案件，肇事駕駛人高嫌當時駕駛小客車自中正路往海洋大學方向行駛，撞上路邊正要穿越馬路的陳姓男子，造成陳男當場死亡，不料高嫌未停留隨即肇事逃逸。對此，警方火速組成專案小組，並循線逮捕肇事駕駛人高嫌，詢後依公共危險罪及過失致死罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。