謝國樑推基隆、南港直達車　蔡適應轉達：台鐵用量飽和無法增開

▲謝國樑推基隆南港直達車，蔡適應轉達「台鐵用量飽和無法增開」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑請託立委蔡適應協調台鐵局，在上午尖峰時段增開基隆到南港直達車。蔡適應服務處指出，已接獲台鐵局公文，台鐵局表示，受限七堵-台北間早上6點至9點間通勤時段，西部幹線路段使用量已達飽和，無法再增開列車，目前只能維持7點34分的109車次自強號，基隆至南港直達車班次。

台鐵局公文回覆指出，因受限七堵-台北間早上6時至9時間通勤時段路線容量使用已達飽和，無法再增開列車；若針對現有班次減少停靠站改為基隆至南港直達車，將影響基隆地區（八堵、七堵）及新北地區（汐止、汐科）等各車站之旅客權益。

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台鐵局表示，現有基隆直達車109次自強號（基隆上午7時34分開，中停八堵後直達臺北上午8時09到，行車時間35分鐘），本車次已開行10多年，相當受到基隆地區旅客青睞，本局也將竭力維持。

蔡適應表示，台鐵雖然有營運和調度的考量，目前僅能維持7時34分的109車次自強號，台鐵數次表示因為西部幹線和東部幹線在八堵交會，現有班次調動會影響基隆地區（八堵、七堵、百福）、新北地區（瑞芳、汐止）往台北方向的乘車權益，他尊重台鐵局的專業判斷。

蔡適應說，基隆確實往台北方向移動的需求，在通勤尖峰時間頗大，若以台鐵和國道客運並行不悖，再增加其他路段城際快捷公車的部分，充分利用62快速道路銜接國道1號和國道3號，紓解基隆往南港的旅客，他認為基隆市政府也可以朝這個方向多加規劃。

▲蔡適應服務處已接獲台鐵局公文。（圖／立委蔡適應辦公室提供）