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獨／E奶網紅潛逃加拿大　警證實聖誕節身亡！意外曝毒品案真相

記者黃宥寧／台北報導

身材火辣的25歲網紅「潘緣」在網路上小有名氣，她因涉嫌操盤台美跨境大麻毒品販賣，2021年遭刑事局偵四大隊逮捕，交保後銷聲匿跡，刑事局也將她列為「重要緊急查緝專案對象」，但近日驚傳她於去年聖誕節在加拿大看守所尋短離世，且家屬已在當地辦理簡易葬禮火化。警方今證實此事，另外也驚爆她持有的「大麻煙草」未含毒品成分。

近日潘女友人發文哀悼：「潘緣一路好走~當天使」、另名友人則感傷說「我知道妳選擇了，誰都阻止不了妳，以前總是我在保護妳，現在換妳當天使守護我」最後標上「2022.12.25」。對此，有知情網友指出，潘女胞姊以不公開發文表示潘女已在加拿大過世，且辦理簡易喪禮並在當地火化。

對此，警方指出，潘緣潛逃加拿大，2022年底因逾期居留，加拿大移民單位將其逮捕關押在看守所，原準備驅逐出境返台，潘緣卻在去年聖誕節當天在看守所尋短離世，加拿大也循外交管道通知我國外交部，至於她所涉及的所有刑事案件，檢方偵辦部分將不起訴處分；法院審理中案件，將公訴不受理。

▲爆乳女網紅潘緣涉嫌跨境走私大麻毒品、14日遭刑事局逮捕調查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲網紅潘緣涉嫌跨境走私大麻毒品遭刑事局逮捕調查。（資料圖／記者張君豪翻攝）

2021年刑事警察局偵查第四大隊，查獲陳姓犯嫌等人，從美國加州以茶葉、餅乾罐包裝偽裝，運輸約2公斤大麻包裹來台，成立專案小組，深入追查其他不法犯罪事證，專案小組經2個月溯源追查，發現潘緣在Telegram群組內，兜售二級毒品大麻8公斤，桃檢諭令潘女30萬元交保。

交保後潘緣憤怒發文說，「一場誤會被媒體寫的天花亂墜，刑事組大哥都跟我說不好意思，真的控制不了媒體亂寫，尖端科技實驗室檢驗報告證明一切，1234級合法，台灣人的腦子是壞了？新聞媒體能信狗屎都能吃，那些看新聞就跟著見風轉舵的我記住了」，之後遭檢舉刪文，她則在留言區嗆「一群低能兒」。

但潘女並非首次涉案，她於另件毒品案向法官稱身經流產痛苦、失眠身心壓力巨大，因此購買大麻助眠，遭輕判2年徒刑並可緩刑5年，緩刑期間向公庫支付15萬元，並在公益團體進行240小時勞動服務，因未履行義務勞務遭撤緩刑，去年5月遭發布通緝，至於她2020年以1500元販賣大麻蛋糕及轉讓大麻、施用大麻，去年12月遭高等法院依販賣第二級毒品，判處有期徒刑8年。

▲爆乳女網紅潘緣涉嫌跨境走私大麻毒品、14日遭刑事局逮捕調查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲潘緣涉嫌跨境走私大麻毒品遭刑事局逮捕，經鑑定報告大麻煙草其實是藏香，並無毒品成分。（圖／記者張君豪翻攝）

潘緣離世也意外驚爆，當時刑事局前往逮捕其住家時，查扣1.2公斤「大麻煙草」其實是藏香，且現場沒做毒品試驗檢驗測試，更沒有等送驗鑑定報告，直接發新聞指出她持有大麻，後來經鑑定報告確認大麻是「藏香」未含毒品成分，若潘緣因這件毒品案潛逃，且因此命喪異國，令人不勝唏噓。

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