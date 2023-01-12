快訊／22歲酒駕男撞死路人「棄車落跑」！基隆警鷹眼逮人送辦

記者郭世賢、閔文昱／基隆報導

基隆市中正路段12日清晨發生一起小客車肇事逃逸致行人死亡案件，肇事駕駛人高嫌當時駕駛小客車自中正路往海洋大學方向行駛，撞上路邊正要穿越馬路的陳姓男子，造成陳男當場死亡，不料高嫌未停留隨即肇事逃逸。對此，警方火速組成專案小組，並循線逮捕肇事駕駛人高嫌，詢後依公共危險罪及過失致死罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。

基隆警方指出，12日5時許中正路發生一起交通事故，員警抵達現場後發現被撞的陳姓男子已無生命跡象，路旁的1輛小貨車也被波及，除了通報救護單位做後續處理，也迅速聯繫陳男家屬。

▲警方事後尋獲肇事自小客車，並循線追查駕駛人身分 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

經調閱周邊監視器畫面發現，一部白色小客車自中正路往海洋大學方向行駛，因不明原因撞擊陳男，警方隨後尋獲肇事自小客車，車輛擋風玻璃全碎，車身右側板金凹陷破損，駕駛則不見蹤影。

▲基隆一名男子疑似過馬路時被撞，路旁的小貨車受到波及。

警方後續以車追人，循線掌握年約22歲的肇事駕駛人高嫌當場帶案說明，高嫌經接受吐氣酒精濃度測試值達0.06mg/l，全案詢問後依公共危險罪及過失致死罪嫌移送台灣基隆地方檢察署偵辦。

▼事發當時的監視器畫面，自小客車(紅圈)肇事後逃逸。