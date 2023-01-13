▲菸害防制法修正通過，台東縣衛生局:全面禁止電子煙等類菸品。（圖／記者楊漢聲攝）

楊漢聲/台東報導



菸害防制修法已三讀通過，修正重點包括全面禁止電子煙，納管加熱菸、禁菸年齡從18歲調高至20歲等，台東縣衛生局長孫國平呼籲民眾應遵守規定，也將加強各場域稽查及宣導以強化防制菸害，維護國民健康。

台東縣衛生局表示，菸害防制法自98年實施新規定後，吸菸率雖有下降的趨勢，全國成人吸菸率從93年的27.6% 逐步下降至109年的13.1%，台東縣成人吸菸率則從93年的27.6%下降至109年的12.6%已低於全國；不過，國際間陸續出現電子煙、加熱菸及添加各式口味誘人吸用之產品。由於現行管制法源不夠周延，日益侵害民眾健康，衛生福利部參考世界衛生組織菸草控制框架公約（WHO FCTC）、國際經驗及各界意見，研擬菸害防制法修正案，經行政院函請立法院審議，於112年1月12日完成三讀。

衛生局指出，修正通過之條文重點，包括全面禁止電子煙，納管加熱菸，電子煙於新法中歸類「類菸品」，規定任何人不得使用類菸品，亦不得製造、進口、販賣、供應、展示或廣告電子煙及其組合元件。加熱菸在新法被歸類「指定菸品」，規範業者應於製造或輸入前，向中央主管機關申請「健康風險評估」審查，經核定通過後才能製造及販售，而且業者送風險評估資料時，也應一併檢送指定菸品必要的組合元件等。

加熱菸及其載具納管，經健康風險評估審查通過才能販售並禁廣告及供應未滿20歲者。指定菸品必要的組合元件（加熱菸載具），不得以網路、電視、看板、海報、電影片、宣稱通過健康風險評估審查等方式來促銷或廣告，也禁止透過網購、郵購或自動販賣機等方式販賣。未來業者製造或輸入指定菸品時，也要向中央主管機關申請健康風險評估審查、組合元件（載具）也須一併檢送，並核定通過。

吸菸年齡也自原先規範的18歲，提高至20歲；任何人也不得供應菸品、指定菸品必要的組合元件，給未滿20歲之人；且不得強迫或引誘其吸菸，同時，擴大室內外禁菸場所，凡大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所全面禁菸；酒吧、夜店於獨立區隔之吸菸室外，不得吸菸，菸品容器警示圖文標示面積則由35% 增加至50％。