屆退刑事小隊長埋伏！破電纜線竊盜集團　賊傻眼：你不是退休了？

▲台東警年前破獲電纜線竊盜集團，查扣遭竊電纜線170公斤及犯案工具一批。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣大知本地區，近日發生多起路燈電纜線遭竊案，造成夜間用路人危險，台東縣警察局刑事警察大隊與台東分局偵查隊成立專案小組，經多日埋伏、跟監，在陳姓、劉姓慣竊行竊當下查獲，查扣遭竊電纜線170公斤及犯案工具一批，全案依加重竊盜罪嫌移請台東地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

警方指出，在發生多起電纜線失竊案後，警方研判是轄區慣竊所為，歹徒事先勘查地形，企圖躲避監視器規避查緝，警方透過強力執行清源2.0專案，藉由友善通報網的查訪布建鎖定涉案車輛及有多次竊盜前科之男子涉案，向台東地方法院聲請搜索票，於易失竊路段埋伏，當場逮捕正在竊取電纜線之陳姓、劉姓慣竊，查扣被竊之電纜線達170公斤及犯案工具。

專案小組成員小隊長曾憲台將於16日退休，仍堅守岡位守護地方治安，陳姓、劉姓慣竊被逮捕後，驚訝以為曾小隊長已經退休了，曾小隊長隨即表示賊星該敗。陳姓、劉姓慣竊，涉嫌連續多次利用深夜凌晨四下無人之際，持工具剪下電纜線後，去除包覆纜線的外皮，再將銅線銷贓，全案移送台東地方檢察署偵辦。