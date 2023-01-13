「新春福兔送吉祥」台東縣府春節慰問身障、老人機構　贈禮金

▲縣府春節慰問身障、老人機構贈禮金迎新年。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

台東縣政府為表達對縣內身心障礙者及老人機構住民的關懷，感謝機構工作人員的辛勞與付出，13日由社會處處長陳淑蘭代表縣長饒慶鈴出席財團法人台東縣私立牧心智能發展中心-牧心愛你~I LOVE U 兔、社團法人台東縣智障者家長協會-尾牙餐敘、及財團法人台東縣私立台東仁愛之家-金兔報喜樂園遊活動，並致贈春節機構加菜金暨慰問金，另提供機構物資透氣纖維被及被單，與機構住民及工作人員一同歡樂迎喜兔，並向大家拜早年「新春福兔送吉祥」。

縣長饒慶鈴表示，春節致贈機構加菜金暨慰問金共計11家機構，金額計新台幣34萬3,600元整，受服務人數計1,168名，除了照顧機構內的長者及身心障礙者外，另特別感謝機構工作人員，在經歷去年3月起Omicron第一波大規模(BA.2)、8月起第二波大規模(BA.5)疫情嚴峻時，機構落實防疫工作、群聚感染通報及處置、積極施打疫苗等，全力守護住民們的健康。

社會處長陳淑蘭指出，截至去年度11月底止，台東縣老年人口共3萬9,729人，比率為18.68%，高於全國老年人口比率；身心障礙者共1萬6,453人，比率達7.7%為全台第2高，為使老人及身心障礙者在地老化、在地安養、活得有尊嚴，縣府以身障樂活、高齡長青心願景，積極建構全面完善的社會支持系統，提供愛心計程車隊、發行愛心陪伴卡、精神障礙者協作模式服務據點－東群會所、獨居老人關懷訪視及福利服務、緊急救援連線、推動機構老人獨立倡導關懷方案等，以達「尊重差異、多元服務」、「永續長青、榮耀老化」的身障及老人政策目標。