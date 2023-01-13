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大陸 大陸焦點 特派現場

女醫新婚後臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」：我一生被毀了

▲▼女醫生被投毒。（圖／極目新聞）

▲被丈夫投毒的女醫生。（圖／極目新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸山東一名女醫生新婚後開始發胖，手腳不時抽搐，皮膚還出現大量裂紋，她一度以為自己得了癌症，萬萬想不到，這一切症狀的元兇，是曾經最信任的丈夫。該名人夫11日坦承犯案，並述說作案動機，竟是因生活瑣事，希望給妻子一點教訓。

據《極目新聞》報導，外型嬌小的劉暢（以下均未化名）在大學時認識了高森，兩人2015年領證結婚，2016年4月補辦了婚禮。因高森結婚時未兌現買房的承諾，婚後二人便住在女方家裡。

在劉暢看來，高森雖然不完美，有時有些內向，有時又有點固執，但作為結婚對象，還是不錯的選擇，「高森不喜歡跟人打招呼，碰見熟人有時候也會裝作沒看見。」劉暢雖有不滿，但也只是歸結於丈夫的內向性格。

▲▼女醫生被投毒。（圖／極目新聞）

▲身上皮膚裂開。（圖／極目新聞）

2016年10月末，劉暢開始覺得身體不適，全身疼痛，手腳不時抽搐，臉甚至腫脹變形，之後病情急轉直下，出現多飲多尿，20多天增加逾5公斤，身上皮膚還出現大量裂紋，血糖是正常人的3倍。

劉暢一開始懷疑自己得了糖尿病，也猜自己是不是得了癌症，輾轉多家醫院住院檢查，均未查明病因，甚至有省級綜合性大醫院的醫生懷疑她得了庫欣氏症候群（一種內分泌或賀爾蒙障礙）。

醫生問她，是否曾在短期內攝入大量荷爾蒙。劉暢表示，「我當時回答是沒有，而高森也沒有向醫生透露過半分。」

▲▼女醫生被投毒。（圖／極目新聞）

▲劉暢在家中找出大量藥物。（圖／極目新聞）

2017年9月，高森在與劉暢一次爭吵後提出離婚，隨後兩人開始分居。因高森已經離開，劉暢母親幫忙整理家裡的物品，「閨女，這是什麼藥？這麼多還有用嗎？」

劉暢一看大吃一驚，她們在袋子和家中發現大量的青霉素藥物（盤尼西林類，Penicillin)和荷爾蒙類藥物地塞松(Dexamethasone)。劉暢背後發涼，她家有青霉素過敏史。

▲▼女醫生被投毒。（圖／極目新聞）

▲檢查結果。（圖／極目新聞）

「是不是他在害我？」劉暢繼續回想，想到婚後2個月，自己總覺得喝的水和牛奶有味道，「我還問過高森，是不是牛奶過期了。」

經過警方和當地衛生局調查，發現高森存在違規拿取藥物行為。經過6年的奔走控告，此案在2022年得到了回應，費縣公安局還出具了鑒定意見通知書，顯示劉暢身體損傷程度屬於重傷二級。

聽到前夫被正式批捕的消息，劉暢沒有感到一絲輕鬆，「從27歲到33歲，人生最好的時光已經沒有了，我也有過理想，也受過好的教育，但現在我的一生都被毀了。由於雙側股骨頭壞死，我已經辦了肢體三級殘疾的殘疾證。」

▲▼女醫生被投毒。（圖／極目新聞）

▲劉暢在微信朋友圈的發文。（圖／極目新聞）

2023年1月11日，劉暢終於等來了庭審。儘管案件還未宣判，但劉暢心情十分激動，當晚她在社群平台發文「今晚，值得慶祝」。

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