PO文提醒學妹注意「劈腿渣男」　好心學姊多寫1句話下場慘

▲學姊po文提醒學妹注意劈腿渣男，卻因內容與公益無關又涉及人身攻擊遭起訴加重誹謗。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

林姓女大生不滿閨蜜遭男友劈腿，上Dcard張貼文章「請注意同系劈腿渣男」，要學妹們小心「C先生」想繼續騙新生，C先生不滿提告，林女辯稱只是要提醒身邊的人不要再被傷害，但台北地檢署檢察官認為，私人感情事項與公益無關，且林女寫了1句「看了滿不爽的」，已達人身攻擊，具有真正惡意，依加重誹謗起訴林女。

起訴指出，林女是在2022年1月9日上Dcard的某北部國立大學校園版貼文，指稱「某語文系C先生是位渣男」，「交往期間劈腿前前女友被抓包還瘋狂情緒勒索我的朋友」，「跟前女友打砲的時候還邊打邊嫌正牌」，「不知道是學妹沒有聽說還是C先生又在編故事，看了滿不爽的，傷害那麼多女生還想繼續逍遙騙新生」。

文章下方很快就有人回應表示知道C先生是在說誰了，C先生不滿名譽受損提告，林女否認犯罪，深信自己是出於善意，「提醒身邊的人不要再被他傷害」。

但檢察官認為，林女刊登的文章中，寫了「看了滿不爽的」等語，充滿不悅情緒，夾帶個人感情、恩怨、恣意表達純主觀的厭惡喜好，對C先生做人身攻擊，已非就事論事，且所寫內容是C先生私人交友、感情狀況，屬於私生活領域而與公共利益無關，在未經查證，僅憑友人轉述就主觀加以評論，已具有真正惡意，涉嫌加重誹謗罪。