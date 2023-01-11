恐怖情人勒殺女友遭判無期徒刑還嫌太重　上訴求輕判

▲監視器拍下張男犯案後的身影。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市張姓健身教練，不甘與女友分手，在網路上搜尋各式殺人手法，於去年2月間在板橋租屋處徒手掐斃女友，之後並試圖自戕遭救回。一審將他重判無期徒刑，案件上訴二審，高等法院審理時，他主張自首應該減刑，請求法院輕判；也說未來希望能「在監獄中做手工」賠償被害家屬。

本案發生於去年2月，張男不滿女友打算分手竟萌生殺意，一開始用YouTube搜尋殺人手法，並自2月中後向友人表達殺人念頭。案發當天下午4時許，張男約好與女友到共同租屋處見面，一同整理物品。晚間8時許，張男趁女友背對側躺在床上之際，徒手勒斃女友，嘴中還不停唸著「你先走，我等一下就跟上」。

張男犯案後隨即聯絡友人，交代後事並表明自己打算輕生，友人趕緊報警，警方到場後發現房門上鎖，至於屋內的張男發現警察前來，立刻持西瓜刀自戕，造成胸部穿刺傷及肺葉裂傷，最終仍被警方破門後救下，送醫撿回一命。檢方依照殺人罪嫌提起公訴。

一審法院審理後，將張男重判無期徒刑、褫奪公權終身。張男與檢方均上訴第二審，高等法院10日首度開庭審理。張男上訴時主張原審判刑太重，他表示自己並非預謀殺人，乃是臨時起意而犯案；另外他也認為自己符合自首要件，應該減刑。至於他的女律師辯護人也說，張男並未使用刀刃，事後也沒有毀棄損壞屍體，犯後也感到抱歉、坦承犯罪，應該獲得更輕的刑度。

法官詢問他是否與被害家屬和解，律師答辯說已經主動聯繫對方的辯護律師，但對方目前仍未回電。另外法官再問，是否有提出賠償和解計畫？張男竟回應，未來希望能「在監獄中做手工」賠償被害家屬。法院諭知候核辦，還押看守所。