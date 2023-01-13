春節1天6000人往返離島！台東斥資1200萬　富岡港改善工程完工

▲縣長饒慶鈴視察富岡漁港改善工程聽取簡報。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為配合即將到來的年節人潮，台東富岡登船碼頭改善工程，包括候船室公廁、道路人行標線及登船碼頭人車分道整建等已完工，工程經費約1200萬元，縣長饒慶鈴12日前往視察，隨後即開放使用，改善工程不僅重整既有停車空間，並確保碼頭遊客上下船的動線安全。



饒慶鈴提到，富岡漁港是台東往返蘭嶼及綠島的交通門戶，登船碼頭過去因漁、商、貨使用者眾多，需求不一，使得各自動線互為干擾，行人必須日曬雨淋下在車陣穿梭，縣府去年請交通部航港局協助邀集專家學者共同會勘後，定調人車動線分離，設置動線區隔設施及重新劃設人、車道路及漁民卸貨區，遊客不必與客車及漁民爭道，漁民也有自己的卸貨空間，針對老幼身障或行李較多的乘客，縣府也推動博愛免費接駁服務。

▲候船室廁所針對採光、排水、通風及使用者動線妥善評估拆除重建。



春節10天連假將至，依往年經驗過年期間最多一天約有五、六千人往返離島，此次動線改善及人車分流後，將增進旅客安全及提升候船環境。

▲道路人行標線及登船碼頭人車分道整建。



而富岡候船室廁所也拆除重建，並針對採光、排水、通風及使用者動線妥善評估，增設親子友善設施，也會強化清潔。另外，農業處也已委託建築師重新規劃裝修遊客候船大廳座位數及室內候船品質，目前，工程預估今年完成，將帶給遊客、在地居民更好環境，翻轉整體富岡印象。



縣府說明，登船碼頭過去採階梯式登船動線，人行道標線及遮陽網油漆剝落、指標牌辨識不易等問題，如今將動線改為緩坡，為無障礙友善空間，新設指標牌及標線與遮陽網重新上漆，並改善停車空間，包括汽車停車14格、卸貨專用4格及無障礙停車格1格。