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全民監督噪音車　台東縣環保局籲多利用網站檢舉

▲環保局歡迎民眾使用噪音車檢舉網站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲環保局歡迎民眾使用噪音車檢舉網站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

為遏阻車輛噪音擾寧，行政院環保署設「噪音車檢舉網站」，當民眾發現有妨害安寧情形的機動車輛，可將車號、車種、發現時間、地點及違規證據等資料至網站上傳通報。台東縣環保局表示，111年受理43件噪音車檢舉案件，成案13件，皆已通知車主到檢，若檢測不合格或逾期不到，最高可罰3600元，並會依據民眾陳情熱點加強稽查取締，盼民眾多利用噪音車檢舉網站。

台東縣政府表示，擁有全國最佳環境品質的台東，吸引許多遊客及車隊來旅遊，部分改裝或重機車輛呼嘯而過產生的噪音，讓居民不堪其擾，稽查取締、強力執法來遏止製造噪音行為是必須的，也鼓勵民眾一起監督。

台東縣環保局說明，民眾若發現使用中機動車輛噪音有妨害安寧情形，可上行政院環保署設置「噪音車檢舉網站」：https://noisecar.epa.gov.tw/ 敘明車號、車種、發現時間、地點並檢附妨害安寧事實或違規證據資料(影片為主)，以及檢舉人姓名及聯絡方式等資訊。

被檢舉車輛若已經報廢停駛或民眾檢舉的車號格式、車籍資料與監理站資料不符，又或者違規證據無法判定該車排氣管的噪音妨害安寧情形等，檢舉網站系統及環保局會判定為不成立案件，請民眾檢舉時多加留意。案件經查證屬實，將通知車主到檢，若檢測不合格或逾期不到檢，依噪音管制法裁處新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，要求限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰。

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