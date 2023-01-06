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海尼根首次推出「台灣限定」兔年包裝　開搶起手式先送歡聚星銀限量好禮

▲▼海尼根首次推出「台灣限定」兔年包裝　開搶起手式先送歡聚星銀限量好禮

▲海尼根首次推出「台灣限定」兔年包裝。

圖、文／海尼根提供

2023年1月3日為迎接即將到來的兔年，海尼根經典原味特別推出全球獨家、只有台灣才買得到的「兔年限定包裝」；即日起於全台連鎖便利商店、超市及量販店限量開賣。恰逢兔年搶「兔Gether」正合時宜，歡聚時刻就是要暢飲海尼根！活動期間於各通路購買海尼根Silver星銀啤酒，立馬就能把海尼根歡聚星銀杯、盤、碗及收納籃帶回家。

過年團聚少不了美食美酒，閃耀美麗金黃色澤的啤酒更是不可或缺。無論你愛的是海尼根以純麥釀造28天的經典風味，或是喜歡順～～～口清爽超乎想像的海尼根Silver星銀啤酒，甚至是開車吃團圓飯也可以盡情暢飲的海尼根0.0零酒精，完美把握每一個「乾杯」瞬間！今年歡聚能夠滿足同桌家人親友最齊全、最對味的啤酒當然就是要海尼根！

經典向來不常改變，但今年海尼根破天荒專為台灣推出獨一無二的「兔年包裝」，就算是在亞洲其他地方，只要出了台灣就找不到，實在是吸引人！現階段許多通路購買海尼根Silver星銀啤酒，已經開送海尼根歡聚星銀杯、海尼根歡聚星銀盤、海尼根歡聚星銀碗以及海尼根星銀歡聚收納籃，只送不抽這一波先衝。加購海尼根原味新年限定包裝，10天連假的伴手禮王肯定非你莫屬！

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