炎上Live版！高嘉瑜出席賴清德政見發表　進場就被支持者比倒讚怒譙

▲立委高嘉瑜。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜時常因言論跟黨內立場不一，引來綠營支持者不滿，黨內甚至應對其出現「祭出黨紀」聲浪。而副總統賴清德12日在劍潭舉行黨主席政見發表會時，多位綠營民代到場支持，高嘉瑜也出席，但一進場就被部分綠營支持者大罵「下台」、「背骨魚」，但也有支持者拍拍她的肩送暖鼓勵。

賴清德今晚在劍潭青年活動中心1樓集賢廳舉行「向黨員報告-政見發表會」，立委吳玉琴、高嘉瑜、吳思瑤、林楚茵、北市黨部主委張茂楠都到場。

但高嘉瑜時常因言論與黨內立場不一，引起部分綠營支持者反彈，日前更語出驚人「超徵稅收是行政失靈」，讓部分綠委氣得要提案對高嘉瑜黨紀處分。高嘉瑜7日也致歉，承認自己表達上用詞比較不精準。

而高嘉瑜今日出席「向黨員報告-政見發表會」時，一進場就遭到綠營支持者喝倒彩，大罵「下台」、「背骨魚」，高嘉瑜則揮手示意，但仍止不住支持者怒火、「下台」喊聲此起彼落，讓高一度不知所措，直到高落座、賴清德進場後，罵聲才漸消。

後來擔任主持人的立委蘇巧慧介紹到場立委時，到高嘉瑜時還是罵聲不斷，有支持者此時起身阻止，蘇巧慧也緩頰，民進黨傳統是大鳴大放，每個意見都是往前進動力，大家在這裡可以暢所欲言。

而開放民進黨員發言時，有黨員喊話，應該開除高嘉瑜，引來一片叫好，也有黨員聲援，黨內民代傳達錯誤資訊時理應批評，黨內應該積極處理這些紛爭，而非讓這些人在媒體上嗆聲，這對民進黨來說是內耗，應該坐下來溝通，而非讓藍白陣營見縫插針。



