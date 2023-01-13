民進黨員「指臉狂噓嗆下台」31秒火爆片瘋傳　高嘉瑜笑揮手走全程

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜時常因想法、觀念及認同與黨內不同，做出評論黨的發言，讓許多綠營支持者不滿，甚至有名嘴發起「煎魚革命」抵制。沒想到，高嘉瑜12日間出席黨主席政見發表會時，被現場大批民進黨員當面狂嗆「下台」，她也微笑揮手走到台前，火爆的31秒畫面在網路上瘋傳。

賴清德12日晚間在劍潭青年活動中心1樓集賢廳舉行「向黨員報告-政見發表會」，綠營立委吳玉琴、高嘉瑜、吳思瑤、林楚茵、北市黨部主委張茂楠都到場。

然而，高嘉瑜從場地後方要前進到舞台前方時，沿途先向所有民進黨員揮手致意，卻引來陣陣罵聲。許多民進黨員看到高嘉瑜後非常氣憤，直接站起來用手指著高嘉瑜狂罵「下台」、「背骨魚」，現場罵聲四起。

▲民進黨員指著高嘉瑜的臉狂罵。（圖／翻攝臉書）



對此，高嘉瑜面對當她面辱罵的黨員，不斷揮手、點頭致意，並保持微笑說「謝謝」，途中也有黨員不忍高的處境，拉住高嘉瑜小聲鼓勵，但現場不滿的民眾仍居大多數，此段31秒影片上傳後引起網友瘋傳。

許多綠營支持者看完紛紛留言，「阿公阿媽超猛的」、「高嘉瑜&王世堅不處理的話，以後不再投民進黨」、「唉~何必呢~被嗆還要硬著頭皮厚著臉皮在那揮手搞得無地自容真的服了妳」、「過街老鼠了，我其實有點懷疑她之前會上社會版是不是也因為嘴秋的關係」、「其實她的心真的很壞，故意挑釁也要把綠營老人家活活氣到中風」、「黨員罵得真好，終於替我出一口氣了」。

該段影片被轉至PTT，網友看完紛紛留言，「開除得票多的，嘻嘻」、「看現場平均年齡有70吧，面對死忠70年老粉沒死算命大」、「為黨做事個屁，不是要為人民做事嗎」、「可憐喔，黨意立委還被當成背骨」、「有差嗎？又不是全部的黨員」、「解決不了問題，就解決提出問題的人」、「下面的人又不是她的選票」。