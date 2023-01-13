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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜遭黨員指臉嗆下台　賴清德回應：非事實攻擊絕不容忍

記者黃翊婷／綜合報導

副總統賴清德昨日（12日）在劍潭舉行黨主席政見發表會，民進黨立委高嘉瑜也有出席，卻遭現場支持者、黨員狂嗆「下台」、「背骨魚」。對於黨紀問題，賴清德回應，大家都是政治工作者，公職人員本來就是要為民喉舌，黨中央不會封口，但如果繼續用「非事實」來攻擊，就決不會容忍。

▲▼賴清德召開「說明選後檢討結果」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴清德認為民進黨是大鳴大放的政黨。（資料照／記者屠惠剛攝）

高嘉瑜因想法、觀念及認同與民進黨不同，曾做出評論黨的發言，讓許多民進黨支持者感到很不滿，還有名嘴發起「煎魚革命」抵制。賴清德12日在劍潭青年活動中心1樓集賢廳舉行「向黨員報告政見發表會」，同黨籍立委吳玉琴、高嘉瑜、吳思瑤、林楚茵、北市黨部主委張茂楠都到場參與，沒想到就在高嘉瑜從場地後方走向舞台前方時，卻遭到現場支持者、黨員氣憤痛罵，甚至有人直接站起來，用手指著她狂嗆「下台」、「背骨魚」。

▲▼民進黨員「指臉狂罵嗆下台」31秒火爆片瘋傳　高嘉瑜笑揮手走完全程。（圖／翻攝臉書）

▲高嘉瑜遭黨員指臉狂罵、嗆下台。（圖／翻攝自臉書）

面對黨員的怒火，高嘉瑜全程揮手、點頭致意，並保持微笑說「謝謝」，過程中也有部分黨員不忍她的處境，拉住她小聲鼓勵。相關影片在網路上流傳開來，掀起各界議論，除了高嘉瑜之外，台北市議員王世堅近日也因為頻頻對黨內開砲，和高嘉瑜一樣被指為敗選戰犯，更被要求應該開除黨籍。

對此，賴清德回應，很多人關心黨紀問題，大家都是政治工作者，有用的工作多做，沒用的話少說幾句會比較好，公職人員的天職就是為民喉舌，民進黨執政自然可受公評，民進黨是大鳴大放的政黨，黨中央不會封口，不過，如果繼續用「非事實」來進行攻擊，就絕對不會容忍。

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