最新民調／蘇貞昌內閣團隊不滿意度飆到57%　創2019年來新高

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會13日公布最新民調，對於行政院長蘇貞昌帶領內閣整體施政表現部分，36%基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，57%不滿意。滿意度是內閣團隊成立以來新低、不滿意度也是新高，台灣民意基金會表示，即便還財於民讓施政滿意度有暫時止跌跡象，但不滿意蘇內閣遲遲沒總辭的人民期待已轉化成更強的怒火。

根據台灣民意基金會所做民調結果，對蘇內閣的滿意度：7.5%非常滿意，28.3%還算滿意，30.2%不太滿意，26.8%一點也不滿 意，7.2%沒意見、不知道、拒答。不滿意者比滿意者多21個百分點，台灣民意基金會表示，這項發現傳達了一個清楚且重要的訊息，那就是，蘇內閣已失去絕大多數國人的肯定和支持，而且不滿意者遠超過滿意者，這無疑是一個嚴重的警訊。

民調和上個月相比，只有小幅的變化，滿意者略 減 0.2 個百分點，不滿意者增加 3.4 個百分點。這一來一往，使得原本不滿意者比滿意者多16.6個百分點，如今已進一步擴大為21個百分點。台灣民意基金會表示，這透露了一個新而重要的發展趨 勢，那就是，國人對蘇內閣施政表現的不滿已進一步惡化。

從長期趨勢看，蘇貞昌內閣施政滿意度繼2022年選後重挫11.4個百分點後，本月再下降0.2個百分點，續創2019年1月蘇內閣成立以來的最低記錄。從另一個角度看，五成七不滿意蘇貞昌內閣整體施政表現，也創下2019年1月成立以來的新高紀錄。

台灣民意基金會分析，當社會瀰漫 2022 選後敗戰內閣應迅速總辭的氛圍時，就算蘇內閣具體回應 「還稅於民」普發現金六千元的社會呼聲，讓施政滿意度有暫時止跌跡象，但不滿意蘇內閣遲遲沒總辭的人民期待已轉化成更強的怒火。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判 讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責 抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是 2023 年1月9-11三天，以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1085人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。