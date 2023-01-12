不只高嘉瑜！綠里長當面嗆何志偉「紅頂商人」　問賴清德：要不要殺？

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者陳家豪攝）



記者杜冠霖／台北報導

副總統賴清德12日在劍潭舉行黨主席政見發表會時，多位綠營民代到場支持，民進黨立委高嘉瑜、何志偉也出席，但兩人受到支持者連番砲轟，更有綠營基層里長指著何志偉罵「紅頂商人」、「什麼人都可以罵人家黑道，就是你不行！」該里長情緒激動，還向黨主席候選人賴清德喊話，「主席要不要處理？何志偉要不要殺？」

賴清德今晚在劍潭青年活動中心1樓集賢廳舉行「向黨員報告-政見發表會」，立委吳玉琴、高嘉瑜、吳思瑤、林楚茵、北市黨部主委張茂楠都到場。

有綠營基層里長表示，自己連任八屆的里長，已經做28年，北市黨部曾經有27位議員當選，現在卻被不肖人士一直被抹黑、說是黑道黨部，隨隨便便罵人黑道，實在很不公平。他更引用台北市議員洪健益的話，當面指著何志偉罵「什麼人都可以罵人家黑道，就是你不行！」

該里長指著何志偉罵，到中國做生意的紅頂商人，連韓國瑜競選總統時後都說，薛凌跟何志偉在中國唱我們都是一家人，可惡至極。該里長情緒激動、講到超時，更向賴清德喊話，「主席要不要處理？何志偉要不要殺？」

何志偉隨後致詞時表示，他還有許多需要檢討的地方，很感謝大家到場，也有節錄每一個檢討的重點。此時有民眾大喊「有嗎！黑道是誰！」何志偉接著表示，這次敗選，不少支持者在競選總部落下淚水。但又被民眾打斷「不要官腔官調！」、「為什麼叫蘇貞昌下台！」也有支持者大喊「何志偉加油！」

面對支持者怨聲載道，何志偉澄清，自己從未叫蘇貞昌下台，可以看他臉書的發言。主持人蘇巧慧也幫忙緩頰「讓何志偉把他的時間說完」並數度安撫支持者，何則表示，自己來自基層，會聆聽大家的聲音，選完之後，民進黨的承諾還是會一個一個做到，繼續打拼。