南科「園慶」加徵才周六開跑　加入南科行列的好時機

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中，14日擴大辦理徵才活動，當天邀請台積電、聯電、台達電等9家南科大廠，歡迎想進入科技業的民眾把握機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



期待已久的南科園慶即將登場， 每年南科「園慶」是南科的重大慶典，今年於14日熱鬧登場，當天除了集團結婚、美食市集以外，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心更擴大辦理徵才活動，當天邀請台積電、聯電、台達電等9家南科大廠，歡迎想進入科技業的民眾把握機會。



永康就業中心與南科管理局，共同提供客製化徵才服務已行之多年，每年南科園慶時也會設攤共襄盛舉，並一同辦理「加入南科、非你不可企業徵才專區」，活動將於1月14日9-13時，地點在南科管理局南側廣場（新市區南科三路22號），當天設攤的廠商有台灣積體電路製造、聯華電子、台達電子、能元科技、直得科技、前瞻能源、華邦電子、艾爾斯半導體、緯穎科技共9家，提供研發工程師、製程工程師、設備工程師、日文口譯人員、產銷管理師、業務人員、各類工程師、輪班正職技術員、倉管助理工程師、技術員(固定日班/夜班)等工作機會。其中，聯華電子提供工程師職缺約400人，月薪40000元起跳，台達電子年薪則上看16個月，更多福利優於勞基法，請有興趣的民眾不要錯失良機。





永康就業中心表示，南科周年園慶暨徵才活動每年都會吸引眾多民眾參加，園慶可說是南科一年一度的喜事，當天除各種園遊會設攤外，並有集團結婚活動，今年集團結婚對數高達66對，邀請大家一同見證幸福，另園遊會當天還有全民女神-郭雪芙、超萌天團-AcQUA源少年、果凍姊姊等現場演唱。

永康就業中心特別提醒，有工作需求或年後想轉職的民眾把握機會，因全球omicron病毒使疫情再升溫，請參加民眾做好事先的準備，並配合防疫工作，全程配戴口罩，齊心防疫。