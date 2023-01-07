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鴻兔大展迎春年找工作送春聯　新營中心新春就業徵才活動

▲為迎接農曆新年，雲嘉南分署新營就業中心於10日星期二上午9時30分到11時30分，特舉辦「鴻兔大展迎春年來找工作送春聯」活動。（圖／記者林悅翻攝）

▲為迎接農曆新年，雲嘉南分署新營就業中心於10日星期二上午，舉辦「鴻兔大展迎春年來找工作送春聯」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為迎接農曆新年，雲嘉南分署新營就業中心於10日星期二上午9時30分到11時30分，特舉辦「鴻兔大展迎春年 來找工作送春聯」活動，當日邀請7家公司辦理聯合徵才，並邀請書法名師現場揮毫，免費贈送春聯給求職民眾，預祝大家新的一年求職順利，好運連連！

當日邀請徵才廠商包括：常琪鋁業、全家便利商店、台灣紙業、易昇鋼鐵、和德昌(麥當勞)、宥盛科技、宏宇農產生技等7家，提供門市人員、廠務助理、儲備幹部、工務技師、技術員、服務專員及助理工程師等100多個在地工作機會；另外，此次參與廠商亦有提供工讀職缺，歡迎有興趣的朋友一起前來應徵!

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新營中心主任李奇玫表示，配合年節將近，邀請書法名家林杏嬌及黃程瑋2位老師在本中心現場揮毫，免費贈送手寫書畫春聯，希望透過贈春聯活動陪伴求職者提早感受過年的歡樂氣氛，並祝福每位求職者順利找到工作，安心過好年。

此外，現場還有訓亞職業訓練中心提供民眾DIY現烤雞蛋糕活動，真是好吃又好玩！當天前30名來參加徵才的求職朋友，還可領取兔年吉祥紅包袋及精美小禮物，另為促進求職者順利就業，徵才活動現場提供多種方案諮詢及登記，如果對履歷撰寫或面試技巧信心不足，可事先預約履歷健檢為您的履歷把關，現場立即傳授履歷撰寫及面談技巧，歡迎有興趣的求職民眾向就業中心洽詢。

歡迎想轉職或待業民眾一起至新營就業中心找工作、拿春聯，鴻兔大展迎春年，尋得好工作過個好年。相關徵才活動訊息歡迎撥打06-6328700分機101洽詢，或上「台灣就業通網站」（https://ppt.cc/fbgchx）查詢。

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