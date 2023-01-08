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學甲爐碴案熱議焦點　南科工程師：藉爐碴抹黑市政大可不必

▲台南學甲爐碴案近日又成為熱議焦點，影響本屆台南市長與議長選舉，引起外界批評台南市政壇黑金介入，民眾反映他支持檢調全力追查，讓黃偉哲市長更專注在市政。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南學甲爐碴案近日又成為熱議焦點，影響本屆台南市長與議長選舉，引起外界批評台南市政壇黑金介入，民眾反映他支持檢調全力追查，讓黃偉哲市長更專注在市政。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南學甲爐碴案影響本屆市長與議長選舉，引起外界批評台南市政壇黑金介入！在南科擔任工程師的余杰勳說，聽到有人利用學甲爐碴案來批評市長黃偉哲，讓他覺得好笑，他說爐碴案不是在黃市長任內掩埋，發生問題後，黃偉哲立即指示依法行政、主動移送和清理，硬要說他跟學甲爐碴有關，未免太過遷強了。

余先生表示，所謂學甲爐碴案，過去檢調單位都有調查過，近來因檢方提出新事證而起訴，所以議題再度浮上檯面。但因為是舊案重查，所以均要等待檢方深入追查，並公布案情。他覺得外界流言蜚語跟揣測，「實在沒有那個必要，也很無聊」。

▲台南學甲爐碴案近日又成為熱議焦點，影響本屆台南市長與議長選舉，引起外界批評台南市政壇黑金介入，民眾反映他支持檢調全力追查，讓黃偉哲市長更專注在市政。（圖／記者林悅翻攝）

余先生更說「爐碴幾乎全台都會有」，但南部縣市卻被扣上爐碴縣市之帽，是相當不公允的事情。因為南部有比較多的工業，也承擔比較多的垃圾去化量能，所以這樣批評南部縣市，是「大可不必」。他說不論國內外的先進環保規範，都已逐步轉向循環再利用，透過分篩、穩定等去化方式，可合法作為不同之公共工程的配料，降低大家對於安全性的疑慮。

如何化解民眾的擔憂，余先生認為政府嚴格把關並做好配套，其實相當重要，像如何源頭管制、去化處理、追蹤運載、應用場址揭露，均可讓民眾比較安心，也是去除汙名的方式。他強調全國各地的公共工程，像道路營建工程都有應用範例和場址，甚至還有場址得過公共工程獎，所以與其吵作話題，不如好好解決問題，讓民眾知道原來可以提升去化技術作多元應用。

看到爐碴話題炒作得沸沸揚揚，甚至成為波政治髒水的手段，余先生也透露出他的無奈。他說自己是工程背景，雖然不懂政治，但若台南每天都是這樣的新聞，民眾都會感到疲乏和厭煩，而且市政府還有很多建設跟福利要作。所以他支持檢調全力追查，讓黃偉哲市長更專注在市政，他認為這才是民主國家該有的樣子。

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