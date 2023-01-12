吉星駐守！「超好運4星座」旺翻未來45天　收入加倍、愛情要來了

▲有4星座未來45天好事降臨、財運愛情運都超旺。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

距離農曆新年倒數中，你在年節前後有哪些規劃呢？塔羅牌老師艾菲爾點名有4個星座「未來45天好運爆發」，不只霉運離你遠遠的、財運旺人緣好，還能迎來加倍獎金名利雙收；此外，內心渴望已久的甜蜜戀情也要開花結果了，身邊有貴人會替單身的你介紹好對象，新的一年將大吉大利、好事連連。

艾菲爾點名未來45天將有好事降臨的4大星座，請同時參考太陽與上升星座：

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第4名：雙子座

雙子座整體運勢在未來45天順風順水，特別是吉星照亮你的人際宮，讓你人脈紅紅火火，旁人都很喜歡親近你，有困難也是二話不說挺身相助；而這對需要招攬客戶或從事業務工作者更有利，客戶、合作對象對你所提出的計畫都很滿意，合約說簽就簽，讓你輕鬆不少。農曆年前後45天，工作簽約、合作都能順順利利。

第3名：雙魚座

2022年困擾你的煩惱、危機會慢慢解除，不論是舊愛、情傷、第三者，或是工作上犯小人，霉運都會就此遠離、迎來好運。吉星駐守財帛宮，你的財運特別旺，過去別人欠的外債，也能順利收回；而越接近農曆年越是你收獲錢財之時，工作上喜獲年度獎金，錢越賺越多，和家人朋友、愛人關係融洽，好運倍增！

▲單身牡羊或巨蟹座將有貴人介紹好對象，愛情要來了！（示意圖／免費圖庫pexels）

第2名：牡羊座

農曆前後將有財喜臨門的好運、諸事順遂！吉星在你的命宮發熱，讓你谷底翻身，事業上面臨的困境都能一一克服，與同事、主管的誤會與隔閡也能就此解除，相處越來越融洽，讓你對目前這份工作與團隊更有歸屬感。至於愛情也是幸福甜蜜，有伴者感情穩定，特別是想婚、想生育者，未來45天會有收穫；單身者最近可多和朋友、長輩聚會吃飯，會有貴人介紹好姻緣。

第1名：巨蟹座

未來45天將迎來事業高峰！吉星鎮守事業宮，讓你在公司走路有風，一方面是因為個人很努力，再加上主管賞識、公司力挺，在農曆年前後有機會收入倍增，有意外獎金與紅利入袋。特別是創業者、斜槓者，會有貴人與前輩提供資助與提點，讓你事業經營得越來越順。另外，愛情路上也將捎來喜訊，貴人會替單身的你介紹好對象。