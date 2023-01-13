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【廣編】元本山攜手迪士尼年節送禮　米奇米妮超萌造型盒盒有驚喜

▲▼元本山,迪士尼,過年,禮盒,海苔,米奇。（圖／業者提供）

▲元本山米奇造型味付海苔罐中內附六款繽紛海苔包裝，於便利商店、全聯福利中心、量販店、網路電商販售。

圖、文／元本山提供

開心賀慶新春，該送什麼禮才能表達真摯心意呢？只要有元本山，送禮其實可以很簡單。元本山一系列送禮選擇，包含了經典海苔罐、道地韓式口味朝鮮海苔禮盒、營養健康海苔堅果夾心禮盒，親手送出為聚會留下美好時刻，更一次擄獲大人小孩的心。此外，今年元本山持續與迪士尼聯名推出多款米奇造型禮盒，禮盒內的禮物更是洋溢過年歡樂氣息。

突破仟萬銷售的元本山米奇造型味付海苔罐，以象徵米奇的經典大耳朵作為開蓋，罐身搭配紅色短褲與白色手套，整體造型立體可愛，猶如米奇藏在海苔罐中，六款不同的米奇與朋友們化身繽紛包裝，包覆元本山嚴選味付海苔，送禮時既高調又可愛。

元本山米奇系列味付海苔禮盒與米奇造型步步高升海苔禮盒，兩款禮盒內皆含有元本山嚴選的味付海苔，以及四款不同的米奇系列繽紛包裝呈現，內有2023年米奇造型桌曆，帶到班上、辦公室一亮相就是全場焦點。或是選擇步步高升禮盒，內有米奇或米妮造型收納盒，既能放在家中當作化妝盒，也能帶來辦公室擺放文具小物。

另有，元本山經典味付海苔罐系列，透過獨特烘烤技術搭配正統日式醬油調味，一口咬下滋味甘醇鮮甜。黃色包裝元本山朝鮮海苔系列，有麻油清香還有濃郁燒烤香氣。元本山海苔堅果夾心則是聚會時的好夥伴，精選香脆海苔搭配堅果，創造雙層次全新食感，同時享受海苔的健康與堅果的營養雙重補給。

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