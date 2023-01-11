慶祝28屆消防節　台東表揚29名消防及義消楷模

▲台東縣消防局舉行第28屆消防節慶祝大會，表揚各級績優人員共29位，並舉辦春節前夕加強火災搶救實兵演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

台東縣消防局11日舉行112年度第28屆消防節慶祝大會，表揚各級績優人員共29位，並舉辦春節前夕加強火災搶救實兵演練。縣長饒慶鈴提到，台東消防實力獲得111年第5屆「政府服務獎」、2022年《遠見雜誌》民調「公共安全與消防」面向獲全國冠軍，感謝所有警、義消及民間救難團體等無私付出，使台東在各項競爭評比皆有好成績，將持續提升消防軟硬體設備，成為打火英雄最佳後盾。

活動由台東大隊進行112年春節前夕加強火災搶救整備作業兵棋推演暨實兵演練，此次演練單位包含縣府民政處、國計處、社會處、警察局、衛生局、禾風新棧渡假飯店等友軍單位協助演練，項目有飯店員工自衛消防編組、火災搶救、人命救助及大量傷病患等演練項目，並將最新開發的火場指揮管制系統及緊急救護5G資訊系統納入，展現科技結合救災成果。

緊接著的消防節慶祝大會，表揚縣內消防、義消、防災宣導、救護義消等楷模、服務滿40年以上的資深義消、屆齡榮退義消的伙伴，感謝打火弟兄對災害搶救、火災預防及緊急救護的付出與努力。

台東縣消防局長管建興表示，一直提醒消防同仁保持創新、與時俱進，在防疫期間所有同仁毫無懈怠，救災能力方面，台東縣特種搜救隊111年2月間通過嚴格評測，成為全國首個國家級認證中型搜救隊。此外，台東縣於去(111)年著手創建5 G緊急救護資訊平台，利用科技串接消防、衛生、醫療進行跨域整合，逐步解決台東因幅員遼闊對4大急症緊急救護的痛點，爭取黃金救命時間。並組織培訓專業教官團，平日擔任教官，遇到災害發生，變身為指揮官幕僚，運用經驗與智慧因應現場環境變化，幫助指揮官做出最佳決策，加速救災工作進度。