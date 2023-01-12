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《IN新竹》冬季號出刊　入舊城「美味」伴手禮滿載而歸

▲2023年IN新竹冬季號，介紹新竹市美味伴手禮。（圖／新竹市政府提供）

▲2023年IN新竹冬季號，介紹新竹市美味伴手禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

過去IN新竹介紹了許多軟實力及硬科技，最新一期的《IN新竹》冬季號要打破新竹「美食沙漠」的刻板印象，帶大家認識新竹的美味伴手禮產業。

新竹市長高虹安表示，除了放眼國際的新竹科學園區，新竹市在現今百家爭鳴的伴手禮領域其實可說是其中的佼佼者，無論是工藝品、嬰幼用品抑或是餐廚用具等，在這裡都能找到全國聞名的首選店面。

新竹市政府產發處長許智堡表示，為滿足不同的年齡層且對新竹熟悉程度不同的大家，這期《IN新竹》規劃了四大類別的伴手禮。第一大類是新竹最被大眾熟知的米粉與摃丸；第二大類為文化老城坐擁的獨特糕餅文化－漢餅，像是竹塹餅、柴梳餅、水蒸蛋糕還有煎餅等；第三大類則是可能不一定跟地方物產有絕對關係，但在這幾十年陸續新興崛起的產品，例如花生醬、包子等等。或許因為工作機會多，新竹市有更多活躍且具才華的年輕人持續發揮創意開發新產品，展現新竹文化多樣性的美味故事，我們把他歸類在第四大類一併向大家介紹。

許智堡說，本期季刊設定了幾個關卡，挑出在地保存期限在冷藏或常溫下不會太短、適合外帶且在市調中名列前茅的伴手禮，並依不同類別一一詳細介紹且一併臚列了不同產品及店家特色，不僅向外傳遞地方特點，對內同時也推動在地店家及商圈之商機，至於四大類別究竟介紹了哪些特產及店家，尚待本期讀者親自翻閱一探究竟。

產業發展處表示，如果要把所有伴手禮全部列出來，本期《IN新竹》應該會變成一個厚厚的字典，所以決定投大眾所好，將本期設定為新竹「美味」伴手禮，一來這個禮物可以讓收禮的朋友一飽口福，一來繼續洗清新竹「美食沙漠」的說法。即便如此，沒有列入的美味禮物還是很多，請把本刊當成入門手冊，以此為開端，來一趟新竹市深入探索之旅，發掘更多默默閃耀的美食與職人產物。

《IN新竹》自創刊以來，以年輕的視角出發，加深讀者與新竹產業之間的連結，並持續推廣在地特色店家及更多新鮮事給大家，往後將持續公開募集新竹市的新店家、新服務跟新產品（一年內推出者），歡迎大家踴躍投稿。

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