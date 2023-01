變態女師誘騙15歲女學生　聖誕節到男友家「一對一性愛輔導」被捕

▲女學生不堪被女老師騷擾報案。(圖/示意圖/取自免費圖庫PAKUTASO)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州50歲女老師海耶斯(Evelyn Hayes)竟然試圖誘騙15歲女學生,聖誕節時到家中和50歲男友希克林(Thomas Hicklin)進行「一對一性愛輔導」,由於少女一直飽受2人瘋狂騷擾,最後受不了報案。

15歲少女向警方表示,在棕櫚灘郡(Palm Beach County)當地學校擔任代課老師的海耶斯,從聖誕節前就一直頻繁騷擾她,一開始她只是被要求和希克林傳簡訊,教導對方要怎麼在約會網站建立檔案,原本對話十分正常,後來卻一直遊說她聖誕節前去對方家中。

